***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 -1.705.805 156.607 -1.083.994 -1.083.994 0 15.434.110 15.434.110 0 0 31.006.238 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892Transferler0 0 0 0 0 7.614.264 114.034.127 -121.648.391 -7.614.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.345 0 223.345 0 0 0 0 0 0 -103.832 0 0 0 -103.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.313.868 53.313.868 53.433.381 7.076.083 60.509.464Dönem Karı (Zararı)0 0 0 53.313.868 53.313.868 53.313.868 7.076.038 60.389.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)223.345 223.345 0 -103.832 -103.832 0 0 119.513 45 119.558Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 -4.775.762 -4.775.762Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 -29.121.310 -29.121.310 -29.121.310 -600 -29.121.910Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -860.649 0 -860.649 0 0 0 0 0 0 15.330.278 0 0 0 15.330.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 53.313.868 292.138.617 400.743.873 120.899.811 521.643.684Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Transferler0 0 2.025.140 0 0 0 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.799 0 -9.799 0 0 0 0 0 0 10.986.005 0 0 0 10.986.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.591.520 102.591.520 113.567.726 24.183.569 137.751.295Dönem Karı (Zararı)0 0 0 102.591.520 102.591.520 102.591.520 24.182.384 126.773.904Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.799 -9.799 0 0 10.986.005 10.986.005 0 0 10.976.206 1.185 10.977.391Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.870.856 -52.783.984Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -22.991.482 -22.991.482 -22.991.482 0 -22.991.482Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.218.176 0 -1.218.176 0 0 0 0 0 0 26.363.043 0 0 0 26.363.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.645.642 0 0 0 306.338.750 102.591.520 408.930.270 518.322.776 111.960.894 630.283.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.425.769 -96.358.601Dönem Karı (Zararı)126.773.904 67.622.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler82.723.761 34.143.803Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 7.522.380 6.866.261Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.236.861 4.071.531Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.004.228 4.874.612Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.232.633 -803.081Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.821.598 1.030.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.646.349 1.660.867Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -128.297 -132.664Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -13.339.650 -497.321Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.489.867 14.336.160Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -64.911.175 -68.350.201Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 103.524.767 83.797.307Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 35.561 2.509.480Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 1.840.714 -3.620.426Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 40.634.218 19.589.912Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -2.337.967 -11.750.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-128.387.567 -130.535.360Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -645.263.619 -188.948.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 24.843.882 889.952Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -12.462.961 -45.441.851Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 509.042.393 115.851.354Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.547.262 -12.886.221Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.110.098 -28.769.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -690.462 -954.426Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -31.947.832 -30.746.239Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)69.953.965 -35.888.674YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-84.618.838 -7.953.698Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-65.105.734 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 202.545Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 202.545Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -1.566.679 -5.589.796Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.498.787 -5.564.796Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.892 -25.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.946.425 -2.566.447FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI299.297.982 12.331.836Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.300.501.932 578.829.445Kredilerden Nakit Girişleri8 1.300.501.932 578.829.445Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -948.991.027 -495.425.408Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -948.991.027 -495.425.408Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -5.966.463 -5.459.679Ödenen Temettüler-22.991.482 -41.121.910Ödenen Faiz32-33 -23.254.978 -24.490.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)333.104.913 -91.980.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)333.104.913 -91.980.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 280.186.223 446.124.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 613.291.136 354.144.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 613.303.045 280.477.178 447.577.112Finansal Yatırımlar7 0 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 2.304.743.953 1.448.031.188 770.534.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 891 1.572.842 812.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.304.743.062 1.446.458.346 769.722.317Diğer Alacaklar11 1.732.987 1.212.064 2.999.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 31.424 4.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.732.987 1.180.640 2.995.672Türev Araçlar12 14.954.398 1.613.674 0Stoklar13 568.787.959 535.194.424 295.603.245Peşin Ödenmiş Giderler15 32.448.878 25.354.080 15.485.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 39.019 88.535 257.030Diğer Dönen Varlıklar26 57.569.559 27.866.841 16.474.166ARA TOPLAM3.593.579.798 2.319.973.503 1.549.014.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.593.579.798 2.319.973.503 1.549.014.637DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0 0Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399Diğer Alacaklar11 39.509 39.509 51.037İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 39.509 39.509 51.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 0 2.110.197 3.221.926Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 50.165.563 32.955.273 26.278.641Maddi Duran Varlıklar18 26.861.755 26.421.363 27.194.867Kullanım Hakkı Varlıkları18 15.333.842 15.660.461 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 22.863.763 5.390.026 5.746.292Şerefiye19 18.645.746 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.218.017 3.492.327 3.848.593Ertelenmiş Vergi Varlığı35 21.512.100 14.188.518 23.155.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.776.532 96.765.347 89.252.649TOPLAM VARLIKLAR3.730.356.330 2.416.738.850 1.638.267.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 977.780.190 470.736.951 271.958.921Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 30.872 5.580.603 27.130.066Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0 0Ticari Borçlar10 1.983.423.355 1.211.492.119 672.580.728İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 0 161.881 1.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.983.423.355 1.211.330.238 672.579.271Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.057.893 2.522.833 804.984Diğer Borçlar11 27.846.315 6.441.036 16.245.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 56.731 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 27.789.584 6.441.036 16.245.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 3.837.029 2.547.681Türev Araçlar12 0 0 6.226.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 23.911.473 68.593.793 63.781.575Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 15.930.418 9.941.718 22.828.897Kısa Vadeli Karşılıklar22 50.004.111 49.546.584 49.218.672Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 50.004.111 49.546.584 49.218.672Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0 0ARA TOPLAM3.079.984.627 1.828.692.666 1.133.323.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.079.984.627 1.828.692.666 1.133.323.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 11.563.975 12.467.394 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar8.524.058 7.270.394 6.306.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 8.524.058 7.270.394 6.306.691Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 555 555TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.088.033 19.738.343 9.911.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.100.072.660 1.848.431.009 1.143.235.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 518.322.776 439.659.660 376.431.802Ödenmiş Sermaye56.000.000 56.000.000 56.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-1.705.805 -1.705.805 -1.705.805Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.218.176 -1.208.377 -1.083.994Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.218.176 -1.208.377 -1.083.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.218.176 -1.208.377 -1.083.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.363.043 15.377.038 15.434.110Yabancı Para Çevrim Farkları26.363.043 15.377.038 15.434.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler40.645.642 38.620.502 31.006.238Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları306.338.750 238.824.749 153.911.932Net Dönem Karı veya Zararı102.591.520 92.530.623 121.648.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 111.960.894 128.648.181 118.600.090TOPLAM ÖZKAYNAKLAR630.283.670 568.307.841 495.031.892TOPLAM KAYNAKLAR3.730.356.330 2.416.738.850 1.638.267.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 7.049.600.439 3.255.312.216 3.026.436.251 1.092.107.644Satışların Maliyeti28 -6.789.229.643 -3.083.614.573 -2.928.515.790 -1.035.103.686TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)260.370.796 171.697.643 97.920.461 57.003.958BRÜT KAR (ZARAR)260.370.796 171.697.643 97.920.461 57.003.958Genel Yönetim Giderleri29 -49.902.426 -42.624.346 -17.253.327 -15.803.755Pazarlama Giderleri29 -39.121.211 -33.052.150 -13.672.686 -11.736.458Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 203.004.775 141.499.522 82.498.500 14.860.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -179.424.517 -127.854.092 -67.043.125 -3.432.718ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)194.927.417 109.666.577 82.449.823 40.891.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.903 106.703 0 84.746Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -1.294.086 -2.548.410 0 -328.626FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)193.638.234 107.224.870 82.449.823 40.647.628Finansman Gelirleri33 97.847.321 57.651.989 32.622.395 10.255.461Finansman Giderleri33 -124.077.433 -77.664.652 -39.117.323 -24.759.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)167.408.122 87.212.207 75.954.895 26.143.577Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.634.218 -19.589.912 -19.074.408 -5.928.214Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -37.936.533 -12.965.741 -16.089.532 -5.404.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -2.697.685 -6.624.171 -2.984.876 -523.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)126.773.904 67.622.295 56.880.487 20.215.363DÖNEM KARI (ZARARI)126.773.904 67.622.295 56.880.487 20.215.363Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.182.384 14.308.427 9.552.987 2.991.264Ana Ortaklık Payları102.591.520 53.313.868 47.327.500 17.224.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,83199100 0,95203300 0,84513400 0,30757300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.614 223.390 111.507 245.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.614 223.390 111.507 245.744Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.986.005 -103.832 7.087.683 42.816Yabancı Para Çevrim Farkları10.986.005 -103.832 7.087.683 42.816DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.977.391 119.558 7.199.190 288.560TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.751.295 67.741.853 64.079.677 20.503.923Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.183.569 14.308.472 9.563.277 2.991.917Ana Ortaklık Payları113.567.726 53.433.381 54.516.400 17.512.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886765BIST