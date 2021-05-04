***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 92.530.623 -92.530.623 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.799 0 -33.799 0 0 0 0 0 0 3.050.369 0 0 0 3.050.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.931.464 25.931.464 28.948.034 9.694.374 38.642.408Dönem Karı (Zararı)0 0 0 25.931.464 25.931.464 25.931.464 9.697.516 35.628.980Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.799 -33.799 0 3.050.369 3.050.369 0 0 3.016.570 -3.142 3.013.428Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.242.176 0 -1.242.176 0 0 0 0 0 0 18.427.407 0 0 0 18.427.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 331.355.372 25.931.464 357.286.836 456.694.566 97.464.836 554.159.402Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 -1.118.957 0 -1.118.957 0 0 23.252.577 0 0 0 23.252.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 311.313.750 143.345.753 454.659.503 556.065.762 110.864.433 666.930.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 143.345.753 -143.345.753 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.751 0 48.751 0 0 0 0 0 0 7.485.285 0 0 0 7.485.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.607.652 54.607.652 62.141.688 4.906.105 67.047.793Dönem Karı (Zararı)0 0 0 54.607.652 54.607.652 54.607.652 4.918.575 59.526.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.751 48.751 0 0 7.485.285 7.485.285 0 0 7.534.036 -12.470 7.521.566Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.070.206 0 -1.070.206 0 0 0 0 0 0 30.737.862 0 0 0 30.737.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 454.659.503 54.607.652 509.267.155 618.207.450 115.770.538 733.977.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.773.003 238.820.036Dönem Karı (Zararı)59.526.227 35.628.980Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-113.433 30.598.739Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 4.120.959 2.396.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.470.148 6.483.040Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.341.139 580.007Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.129.009 5.903.033Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler483.132 -8.618.178Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 572.021 718.752Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 3.792 1.204Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -92.681 -9.338.134Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.770.379 17.226.561Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -34.918.366 -19.644.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 65.865.202 32.561.406Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.916.974 2.190.308Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -4.259.483 2.119.059Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 18.067.535 10.614.600Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -53.025.586 2.496.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.347.434 123.034.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 68.660.530 240.155.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -32.412 24.980.104Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -135.839.693 103.481.521Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 145.332.250 -237.256.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -24.773.241 -8.325.535Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları112.760.228 189.262.602Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -79.642 -537.897Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -22.382.535 -10.052.411Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-86.525.048 60.147.742YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-282.322 -80.806.821Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -65.105.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 173.728 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.728 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -456.050 -736.909Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-429.628 -736.909Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.422 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.964.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-473.046.027 163.037.148Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 195.750.396 808.004.719Kredilerden Nakit Girişleri8 195.750.396 808.004.719Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -619.993.173 -635.639.333Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -619.993.173 -635.639.333Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.402.560 -1.587.866Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz32-33 -46.400.690 -7.740.372YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-469.555.346 321.050.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-469.555.346 321.050.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.318.809.627 280.186.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 849.254.281 601.236.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 849.294.483 1.318.962.511Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 1.947.162.547 2.013.904.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 996 83.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.947.161.551 2.013.821.560Diğer Alacaklar11 1.537.017 1.504.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.537.017 1.504.605Türev Araçlar12 31.996.831 0Stoklar13 642.056.215 509.345.531Peşin Ödenmiş Giderler15 29.169.052 21.521.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 5.832 44.327Diğer Dönen Varlıklar26 114.550.863 61.525.277ARA TOPLAM3.615.772.840 3.926.808.175TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.615.772.840 3.926.808.175DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 38.941 38.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 38.941 38.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 50.362.266 50.613.789Maddi Duran Varlıklar18 26.695.895 26.907.821Kullanım Hakkı Varlıkları18 15.490.125 15.186.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 16.296.168 17.604.599Şerefiye19 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 14.398.469 15.706.900Ertelenmiş Vergi Varlığı35 13.844.108 24.213.640TOPLAM DURAN VARLIKLAR122.727.503 134.564.967TOPLAM VARLIKLAR3.738.500.343 4.061.373.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 455.546.735 853.800.118Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 2.436.057.671 2.292.642.395İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 88.696 256.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.435.968.975 2.292.386.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.106.905 996.155Diğer Borçlar11 7.680.505 32.453.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.680.505 32.453.746Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 0Türev Araçlar12 0 27.721.631Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 35.850.865 102.738.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 6.099.404 22.101.621Kısa Vadeli Karşılıklar22 42.321.344 42.410.233Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 42.321.344 42.410.233Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM2.984.663.429 3.374.864.572TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.984.663.429 3.374.864.572UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 10.322.951 10.797.435Uzun Vadeli Karşılıklar9.535.975 8.780.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 9.535.975 8.780.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.858.926 19.578.375TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.004.522.355 3.394.442.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 618.207.450 556.065.762Ödenmiş Sermaye56.000.000 56.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-1.705.805 -1.705.805Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.070.206 -1.118.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.070.206 -1.118.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.070.206 -1.118.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.737.862 23.252.577Yabancı Para Çevrim Farkları30.737.862 23.252.577Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.670.642 35.670.642Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları454.659.503 311.313.750Net Dönem Karı veya Zararı54.607.652 143.345.753Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 115.770.538 110.864.433TOPLAM ÖZKAYNAKLAR733.977.988 666.930.195TOPLAM KAYNAKLAR3.738.500.343 4.061.373.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.871.093.244 1.978.961.675Satışların Maliyeti28 -2.757.342.680 -1.899.451.654TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)113.750.564 79.510.021BRÜT KAR (ZARAR)113.750.564 79.510.021Genel Yönetim Giderleri29 -19.272.785 -13.763.221Pazarlama Giderleri29 -15.364.690 -13.269.363Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 122.795.219 86.110.805Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -119.476.138 -82.649.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.432.170 55.938.284Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 173.728 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 -1.294.086FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.605.898 54.644.198Finansman Gelirleri33 36.297.435 35.611.146Finansman Giderleri33 -41.309.571 -44.011.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.593.762 46.243.580Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.067.535 -10.614.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -6.380.317 -9.768.275Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -11.687.218 -846.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.526.227 35.628.980DÖNEM KARI (ZARARI)59.526.227 35.628.980Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.918.575 9.697.516Ana Ortaklık Payları54.607.652 25.931.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,97513700 0,46306200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar36.281 -36.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.281 -36.941Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.485.285 3.050.369Yabancı Para Çevrim Farkları7.485.285 3.050.369DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.521.566 3.013.428TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.047.793 38.642.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.906.105 9.694.374Ana Ortaklık Payları62.141.688 28.948.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934486BIST