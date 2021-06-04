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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2021 13:32



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 11:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 İndeks İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 İndeks İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940103


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MMCAS 7,50 2.999.565 % 7,91  
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Altın Gr. 522 523 -0,92  
Cumhuriyet 3.454 3.506 -17,00  
Tam 3.439 3.525 -17,19  
Yarım 1.662 1.705 -8,31  
Çeyrek 834 853 -4,16  
Gümüş.Ons 27,35 27,37 -0,08  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,03  
B. Petrol 71,50 71,50 0,19  
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