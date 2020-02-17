***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:16
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819420
BIST
14:23121.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 850,54
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:236,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:236,5587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:23307,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,88
|Açılış
|: 307,21
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|599.995.278
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,40
|190.420.264
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,82
|44.816.060
|% 14,86
|
|OSTIM
|2,48
|103.938.321
|% 10,71
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,16
|29.545.712
|% -10,22
|
|ERBOS
|24,94
|14.193.146
|% -9,24
|
|QNBFB
|49,00
|1.166.418
|% -7,28
|
|HUBVC
|40,08
|39.165.825
|% -7,18
|
|KRTEK
|3,40
|2.701.283
|% -7,10
|
|THYAO
|15,27
|1.113.080.120
|% 2,55
|
|ASELS
|29,70
|1.104.625.884
|% 2,13
|
|GSRAY
|3,40
|599.995.278
|% 18,06
|
|ODAS
|2,24
|528.175.885
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|358.777.136
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|528.175.885
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,40
|599.995.278
|% 18,06
|
|BJKAS
|2,98
|256.012.245
|% 3,47
|
|KARSN
|1,92
|168.089.960
|% -2,54
|
|PETKM
|4,16
|358.777.136
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8413
|7,8806
|% -0,44
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6063
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,46
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-5,22
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,52
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,00
|