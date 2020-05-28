INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|7.158.519
|% 9,83
|GLBMD
|4,46
|3.126.455
|% 9,58
|MNDRS
|1,98
|133.963.048
|% 8,79
|BIZIM
|14,97
|70.633.943
|% 7,70
|TGSAS
|5,27
|4.266.029
|% 6,68
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2966
|8,3382
|% 0,20
|Frank
|6,9746
|7,0166
|% 0,08
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,32
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,99
|Altın Gr.
|376
|376
|3,49
|Cumhuriyet
|2.441
|2.471
|24,90
|Tam
|2.513
|2.547
|37,00
|Yarım
|1.226
|1.239
|12,50
|Çeyrek
|613
|621
|6,30
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,12
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|B. Petrol
|33,82
|33,82
|-0,92
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem