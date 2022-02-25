***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 10:24
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004368
BIST
11:411.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 29,62
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
11:4114,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
11:4115,7520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0935
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
11:41864,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 9,39
|Açılış
|: 864,70
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.281.485
|% 9,96
|
|KRTEK
|10,96
|13.500.803
|% 8,30
|
|CEOEM
|13,33
|14.951.814
|% 8,02
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|DOBUR
|54,00
|2.739.674
|% -9,09
|
|ARMDA
|58,35
|1.816.539
|% -8,04
|
|THYAO
|25,34
|2.091.964.352
|% 0,24
|
|EREGL
|29,78
|829.123.637
|% 2,41
|
|GARAN
|11,20
|486.756.442
|% 1,73
|
|KRDMD
|10,85
|400.769.152
|% 2,84
|
|ASELS
|19,90
|349.144.207
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,56
|345.610.536
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,98
|176.264.425
|% -0,50
|
|THYAO
|25,34
|2.091.964.352
|% 0,24
|
|HUNER
|2,81
|217.479.361
|% 5,64
|
|GARAN
|11,20
|486.756.442
|% 1,73
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0286
|14,0446
|% 0,15
|
|Euro
|15,7060
|15,7468
|% -0,62
|
|Sterlin
|18,7312
|18,8251
|% 0,10
|
|Frank
|15,1149
|15,2060
|% 0,17
|
|Riyal
|3,7293
|3,7480
|% 0,12
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|14,21
|
|Altın Gr.
|865
|865
|9,78
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|97,31
|97,31
|1,89
|