***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
28.11.2022 09:25
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 1.500.000.000 TL'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarih ve 69/1675 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082428
BIST
15:394.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 83,15
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:3918,6306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:3919,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1061
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:391.052,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.052,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:37
|IDEAS
|44,00
|18.819.100
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|43.163.172
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.998.039
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|112.196.961
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|20.796.004
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,71
|45.234.411
|% -7,48
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|IHAAS
|88,45
|61.359.826
|% -7,04
|
|PNLSN
|38,88
|200.572.402
|% -6,94
|
|THYAO
|116,40
|7.649.562.036
|% 2,28
|
|PETKM
|18,22
|4.184.725.610
|% 5,01
|
|EREGL
|42,30
|3.752.673.370
|% 1,00
|
|ASELS
|48,70
|3.386.142.555
|% 1,04
|
|KOZAL
|336,90
|3.064.227.055
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,79
|1.115.220.522
|% 5,28
|
|EKGYO
|6,85
|2.054.518.757
|% -0,87
|
|ISCTR
|10,56
|2.971.774.349
|% 3,02
|
|YKBNK
|11,96
|2.757.431.883
|% 4,45
|
|PETKM
|18,22
|4.184.725.610
|% 5,01
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6288
|18,6312
|% -0,01
|
|Euro
|19,5054
|19,5113
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,4585
|22,5711
|% -0,07
|
|Frank
|19,6617
|19,7801
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,02
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|0,96
|
|Cumhuriyet
|7.010
|7.116
|1,00
|
|Tam
|7.035
|7.092
|-17,00
|
|Yarım
|3.412
|3.467
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.733
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-2,50
|
Seans Raporu
15:37
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15:52SARKY
Yüzde 7.91 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 490 adet işlem
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15:51SELVA
Yüzde 7.09 oranında artışla 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 882, 519 adet işlem
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, YKBNK, GARAN
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15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 15 artarak (% 1.73 ) 4, 354
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, TGSAS, PRKAB, DENGE, MSGYO, ALFAS, VANGD, SMART, PCILT, TETMT