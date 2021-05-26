***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 Peşin 3.677,0723175 367.707,23175 15 3.125,5114698 312.551,14698B Grubu, INDES, TREINDX00019 Peşin 0,1966348 19,66348 15 0,1671395 16,71395Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 31.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 0 0B Grubu, INDES, TREINDX00019 0 0Ek Açıklamalar1- 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2020 yılı net dönem karı olan 143.345.753 TL'den Vergi Mevzuatı'na göre oluşan kar olan 137.851.427 TL'nin %5 oranında toplam 6.892.571,35 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 143.345.753-TL'den 6.892.571,35 TL 1 Tertip Yedek Akçe Ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.190.450 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 137.643.631,65 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 44.045.962 TL ( % 19,66348 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1966348 TL ), toplam net 37.439.067,70 TL ( %16, 71395 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1671395 TL ) kar payı dağıtılmasına,c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 137.643.631,65- TL'den 1. temettü tutarı olan 44.045.962 TL düşüldükten sonra kalan 93.597.669,65 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 4.679.883,48 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.677,07 TL ) net 3.977.900,96 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.125,51 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,- 3.752.584,55 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,- Kar dağıtımına 28 Mayıs 2021 tarihinde başlanılması önerilmiştir. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 İndeks Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 224.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 35.169.570Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında imtiyazlı pay sahiplerine ödenir.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 201.963.061 176.796.0514. Vergiler ( - ) 58.617.308 38.944.6245. Net Dönem Kârı 143.345.753 137.851.4276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.892.571,35 6.892.571,358. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 136.453.181,65 130.958.855,65Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 136.453.181,65 130.958.855,659. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.190.45010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 137.643.631,6511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 44.045.962* Nakit 44.045.962* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 4.679.883,4813. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.752.584,5517. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 83.974.751,62 78.480.425,6220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 3.977.900,96 0 2,92 3.125,5114698 312.551,14698B Grubu 37.439.067,7 0 27,44 0,1671395 16,71395TOPLAM 41.416.968,66 0 30,35 0,1848972 18,48972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938231BIST