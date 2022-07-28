***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.'nin Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda uzun vadeli ulusal notu A- (Tr) (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu J2 (Tr) (stabil görünüm) olarak açıklanmıştır. Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olup pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048596BIST