***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHP Türkiye'nin İstanbul'da yaptığı iş ortakları toplantısında Şirketimiz distribütörler kategorisinde dağıtılan "2021 En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcı" ve "2021 En Geniş Bayi Ağına Sahip Dağıtıcı" ödüllerine layık görüldü.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047391BIST