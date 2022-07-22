***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 17:13
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HP Türkiye'nin İstanbul'da yaptığı iş ortakları toplantısında Şirketimiz distribütörler kategorisinde dağıtılan "2021 En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcı" ve "2021 En Geniş Bayi Ağına Sahip Dağıtıcı" ödüllerine layık görüldü.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047391
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05986,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,72
|Açılış
|: 986,73
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7396
|17,7412
|% 0,18
|
|Euro
|18,1542
|18,1875
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2441
|21,3507
|% 0,19
|
|Frank
|18,3787
|18,4894
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7060
|4,7296
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|11,26
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,09
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.625
|6.724
|-38,00
|
|Yarım
|3.228
|3.290
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,43
|