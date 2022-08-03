***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 11:56
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Capital Dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" sıralamasında 61.sırada yer aldı. Sektörel bazlı sıralamada ise, bilişim sektöründeki liderliğini korudu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051383
BIST
13:382.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 20,60
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:3817,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:3818,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:381.017,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.017,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:38
|YEOTK
|21,92
|127.420.287
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.678.005
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.674.632
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.157.756
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|TURGG
|244,00
|18.212.905
|% -9,33
|
|ISGYO
|19,10
|141.347.274
|% -7,37
|
|KZBGY
|53,30
|72.874.902
|% -7,22
|
|THYAO
|53,90
|4.365.197.930
|% 2,96
|
|SISE
|23,28
|2.077.604.420
|% 1,84
|
|SASA
|48,94
|916.769.454
|% 1,41
|
|ASELS
|23,08
|678.920.775
|% 1,58
|
|TSKB
|2,77
|628.268.700
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|628.268.700
|% 6,13
|
|ODAS
|4,13
|526.824.979
|% 3,25
|
|EKGYO
|3,11
|371.418.931
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|266.707.310
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,76
|313.838.316
|% 8,66
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9517
|17,9643
|% 0,11
|
|Euro
|18,2962
|18,3082
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,8096
|21,9190
|% 0,28
|
|Frank
|18,6353
|18,7476
|% -0,14
|
|Riyal
|4,7600
|4,7839
|% 0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-51,00
|
|Tam
|6.823
|6.874
|18,00
|
|Yarım
|3.325
|3.360
|8,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,70
|