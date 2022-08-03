***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









üzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Capital Dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" sıralamasında 61.sırada yer aldı. Sektörel bazlı sıralamada ise, bilişim sektöründeki liderliğini korudu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051383BIST