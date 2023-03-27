***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHP Türkiye'nin İstanbul'da yaptığı iş ortakları toplantısında Şirketimiz distribütörler kategorisinde dağıtılan "2022 En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcı" ödülünü aldı.Ayrıca % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. ise Hewlett-Packard Enterprise tarafından "2022 En Yüksek Ciro Yapan Distribütör" ödülünü aldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128151BIST