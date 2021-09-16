***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2018Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,07B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,08B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,09B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,1B Grubu, INDES, TREINDX00019 31.05.2018 5.000 0,009 7,77B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,38B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 15.000 0,027 7,39B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,4B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018 7,39B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018 7,38B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 9.148 0,016 7,37B Grubu, INDES, TREINDX00019 06.06.2018 7.009 0,013 7,4B Grubu, INDES, TREINDX00019 06.06.2018 3.487 0,006 7,39B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,75B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 1.000 0,002 7,74B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,72B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,73B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,71B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 1.000 0,002 7,69B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,67B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,68B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,71B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,72B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 2.500 0,004 7,65B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,69B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,66B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,7B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,16B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 3.000 0,005 7,17B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,18B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 2.000 0,004 7,19B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,2B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,21B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,22B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,24B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,25B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,26B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,27B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 5.000 0,009 7,28B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 6.000 0,011 7,29B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 3.000 0,005 7,3B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.236 0,002 6,91B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 2.000 0,004 6,92B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 2.000 0,004 6,93B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 855 0,002 6,94B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 2.000 0,004 6,95B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.000 0,002 6,96B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.000 0,002 6,97B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.000 0,002 6,98B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 50.000 0,022 5,9B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 12.163 0,005 5,89B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 20.000 0,009 5,9B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 19.567 0,009 5,9B Grubu, INDES, TREINDX00019 20.08.2021 11.795 0,005 5,97B Grubu, INDES, TREINDX00019 10.09.2021 50.000 0,022 6,21B Grubu, INDES, TREINDX00019 10.09.2021 25.000 0,011 6,22B Grubu, INDES, TREINDX00019 10.09.2021 25.000 0,011 6,23B Grubu, INDES, TREINDX00019 10.09.2021 25.000 0,011 6,24B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.09.2021 3.493 0,002 6,23B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.09.2021 10.000 0,004 6,24B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.09.2021 20.000 0,009 6,25B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.09.2021 10.000 0,004 6,26B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.09.2021 10.000 0,004 6,27B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.09.2021 20.000 0,009 6,21B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.09.2021 20.000 0,009 6,22B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.09.2021 20.000 0,009 6,23B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.09.2021 20.000 0,009 6,24B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.09.2021 10.000 0,004 6,25B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.09.2021 20.000 0,009 6,26B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.09.2021 20.000 0,009 6,27B Grubu, INDES, TREINDX00019 15.09.2021 30.000 0,013 6,16B Grubu, INDES, TREINDX00019 15.09.2021 20.000 0,009 6,17B Grubu, INDES, TREINDX00019 15.09.2021 20.000 0,009 6,18B Grubu, INDES, TREINDX00019 15.09.2021 10.000 0,004 6,19B Grubu, INDES, TREINDX00019 15.09.2021 10.000 0,004 6,2B Grubu, INDES, TREINDX00019 15.09.2021 10.000 0,004 6,21B Grubu, INDES, TREINDX00019 15.09.2021 10.000 0,004 6,22Ek Açıklamalar24.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla açıklanan ve 23.03.2020 tarihinde güncellenen pay geri alım programına istinaden 15.09.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.Mevcut program kapsamında 15 Eylül 2021 tarihinde 110.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 1.188.958 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,53)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964037BIST