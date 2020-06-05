***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.06.2020 18:15
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 318.18 TRY 0 Kar payinda imtiyaz,Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 55999681.82 TRY 100 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. Telekom 30000000 17772688 TRY 59,24229 Bağlı Ortaklık
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. Ev Elektroniği ürünleri alım satımı 1000000 800000 TRY 80,0 Bağlı Ortaklık
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti 50000 49900 TRY 99,80 Bağlı Ortaklık
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. Lojistik 5000000 4999940 TRY 99,99880 Bağlı Ortaklık
Neteks İletişim ürünleri Dağıtım A.Ş. Network ürünleri alım-satımı 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. Bilişim Ürünleri yedek parça dağıtımı 1210000 1209998 TRY 99,99983 Bağlı Ortaklık
Indeks International FZE Bilgisayar ve aksamları alım satımı 150000 150000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. Network ürünleri alım-satımı 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Tüketici Elektoniği 23000000 TRY 29,11 Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849617
BIST