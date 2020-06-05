***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 318.18 TRY 0 Kar payinda imtiyaz,Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 55999681.82 TRY 100 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDatagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. Telekom 30000000 17772688 TRY 59,24229 Bağlı OrtaklıkNeotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. Ev Elektroniği ürünleri alım satımı 1000000 800000 TRY 80,0 Bağlı Ortaklıkİnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti 50000 49900 TRY 99,80 Bağlı OrtaklıkTeklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. Lojistik 5000000 4999940 TRY 99,99880 Bağlı OrtaklıkNeteks İletişim ürünleri Dağıtım A.Ş. Network ürünleri alım-satımı 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArtım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. Bilişim Ürünleri yedek parça dağıtımı 1210000 1209998 TRY 99,99983 Bağlı OrtaklıkIndeks International FZE Bilgisayar ve aksamları alım satımı 150000 150000 AED 100 Bağlı OrtaklıkNeteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. Network ürünleri alım-satımı 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Tüketici Elektoniği 23000000 TRY 29,11 Bağlı Ortaklık (Dolaylı)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849617BIST