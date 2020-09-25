***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları Evet 36.26 Bağımsız Üye Değil - YokturSALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.-Genel Müdürü Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - YokturAYŞE İNCİ BİLECİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 19.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.3671 - Bağımsız Üye Değil - YokturHALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.11.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı , Mali İşler Müdürü Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - YokturBERRİN ÖNDER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.05.2015 İcrada Görevli Değil - Diğer grup şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları ve Logos Portföy yönetim şirketinde yönetim kurulu üyesidir. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.05.2017 İcrada Görevli Değil - Diğer grup şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876735BIST