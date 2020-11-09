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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.11.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. Telekom 30000000 17772688 TRY 59,24229 Bağlı Ortaklık
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. Ev Elektroniği ürünleri alım satımı 1000000 800000 TRY 80,0 Bağlı Ortaklık
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti 50000 49900 TRY 99,80 Bağlı Ortaklık
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. Lojistik 5000000 4999940 TRY 99,99880 Bağlı Ortaklık
Indeks International FZE Bilgisayar ve aksamları alım satımı 150000 150000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım-satımı 28410000 28410000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Tüketici Elektoniği 23000000 TRY 29,11 Bağlı Ortaklık (Dolaylı)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887222


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BMELK 13,42 3.764.918 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -91,26  
Altın Gr. 485 485 -49,43  
Cumhuriyet 3.270 3.319 -293,00  
Tam 3.260 3.346 -285,48  
Yarım 1.576 1.618 -138,09  
Çeyrek 790 809 -69,05  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 -1,55  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,75  
B. Petrol 42,81 42,81 3,36  
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