***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2020 17:14
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. Telekom 30000000 17772688 TRY 59,24229 Bağlı Ortaklık
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. Ev Elektroniği ürünleri alım satımı 1000000 800000 TRY 80,0 Bağlı Ortaklık
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti 50000 49900 TRY 99,80 Bağlı Ortaklık
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. Lojistik 5000000 4999940 TRY 99,99880 Bağlı Ortaklık
Indeks International FZE Bilgisayar ve aksamları alım satımı 150000 150000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım-satımı 28410000 28410000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Tüketici Elektoniği 23000000 TRY 29,11 Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887222
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1261
En Yüksek
|Değişim
|: -4,62%
|| -0,3932
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6047
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -0,5217
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -9,17%
|| -49,05
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
484,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|735.676
|% 10,00
|
|BMELK
|13,42
|3.764.918
|% 10,00
|
|KSTUR
|191,40
|1.464.662
|% 10,00
|
|MERIT
|76,45
|603.393
|% 10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|SANFM
|13,54
|6.078.756
|% -8,70
|
|PRZMA
|6,56
|16.515.359
|% -7,74
|
|UFUK
|11,53
|106.240
|% -7,32
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% -0,83
|
|PGSUS
|48,58
|447.009.075
|% 9,96
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 7,06
|
|TURSG
|5,73
|197.341.771
|% 1,24
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,28
|104.155.935
|% 2,40
|
|TURSG
|5,73
|197.341.771
|% 1,24
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 7,06
|
|KUYAS
|2,32
|43.958.997
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1146
|8,1261
|% -4,62
|
|Euro
|9,5876
|9,6047
|% -5,15
|
|Sterlin
|10,6476
|10,7010
|% -4,69
|
|Frank
|8,8775
|8,9310
|% -5,83
|
|Riyal
|2,1615
|2,1723
|% -4,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-91,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,43
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-1,55
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,75
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|3,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
-
17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
-
17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
-
17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem