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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 15:22



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları Evet 36.37 Bağımsız Üye Değil - Yoktur
SALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.-Genel Müdürü Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
AYŞE İNCİ BİLECİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 19.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.3671 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
HALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.11.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı , Mali İşler Müdürü Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
KAAN BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.05.2021 İcrada Görevli Değil Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
BANU SÜREK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür - Evet - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
SERDAR URÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.05.2021 İcrada Görevli Değil - Diğer grup şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 30.05.2017 İcrada Görevli Değil - Diğer grup şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825746 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Nevres Erol Bilecik Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları
Salih Baş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Attila Kayalıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Ayşe İnci Bilecik Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi -
Halil Duman Genel Müdür Yardımcısı - Mali işler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
BANU SÜREK Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
KAAN BİLECİK Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941724


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