***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.06.2020 14:30
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Maxreal Telekomikasyon Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile cep telefonu firması MAXREAL TELEKOMİNİKASYON LTD. ŞTİ. arasında realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük görüşmeleri olumlu sonuçlanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852643
BIST
15:47115.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -142,23
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:476,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:477,7334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7282
15:47390,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 390,20
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.901.922
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.536.843
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|KRDMA
|3,48
|76.697.346
|% 9,78
|
|KRDMB
|3,17
|234.310.771
|% 9,31
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,41
|27.436.443
|% -8,40
|
|RTALB
|32,34
|69.405.266
|% -7,55
|
|BAYRK
|8,40
|10.896.910
|% -6,46
|
|KRDMD
|3,14
|2.413.478.092
|% 6,08
|
|PETKM
|4,29
|846.982.092
|% 3,62
|
|GARAN
|8,35
|703.592.950
|% -1,30
|
|GUSGR
|4,70
|689.281.869
|% 2,84
|
|KARSN
|2,78
|599.098.490
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,14
|2.413.478.092
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|435.901.922
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|195.737.265
|% 6,17
|
|KARSN
|2,78
|599.098.490
|% 1,83
|
|PETKM
|4,29
|846.982.092
|% 3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5373
|8,5801
|% -0,10
|
|Frank
|7,2112
|7,2546
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-1,84
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.548
|9,90
|
|Tam
|2.600
|2.613
|10,20
|
|Yarım
|1.267
|1.278
|5,00
|
|Çeyrek
|635
|640
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,51
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,79
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 22 artarak (% 0.01 ) 133, 702
-
15:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, PETKM, GARAN
-
15:57XU100
Endeks 115, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 14, 463.00 milyon TL de
-
15:56YGYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 745, 332 adet işlem
-
15:53PEKGY
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 688, 488 adet işlem