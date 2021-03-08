***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.03.2021 10:35
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
QNAP System INC("QNAP")
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ağa Depolama Ürünlerinin dağıtımı
Açıklamalar
Şirketimiz, dünyanın en büyük Ağa Depolama Ürünleri üreticilerinden Tayvan'da mukim QNAP System INC("QNAP") ile Ağa Depolama Ürünlerinin dağıtımı ile ilgili olarak distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Şirketimiz QNAP ürünlerinin satışından yıllık 3 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915792
BIST
11:141.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:147,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:148,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0058
En Düşük
8,8190
11:14412,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 412,78
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:14
|FADE
|11,55
|46.397.877
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|40.063
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.131.592
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.390.642
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,10
|6.410.069
|% -5,43
|
|DAGHL
|15,46
|2.154.273
|% -4,57
|
|BRKSN
|12,67
|2.946.305
|% -4,31
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|KOZAL
|131,80
|525.779.787
|% 2,25
|
|GARAN
|9,20
|415.298.573
|% -0,54
|
|PETKM
|6,16
|402.632.900
|% 2,33
|
|THYAO
|14,74
|305.824.593
|% -0,27
|
|TUPRS
|108,70
|289.913.602
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,44
|261.210.322
|% -0,81
|
|PETKM
|6,16
|402.632.900
|% 2,33
|
|GARAN
|9,20
|415.298.573
|% -0,54
|
|CEMAS
|1,60
|64.912.995
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,47
|124.002.957
|% 1,46
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5571
|7,5598
|% 0,37
|
|Euro
|8,9916
|8,9994
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4180
|10,4702
|% 0,19
|
|Frank
|8,0727
|8,1213
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0069
|2,0170
|% 0,26
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|0,82
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|70,11
|70,11
|0,75
|