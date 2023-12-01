***INDES* *IYF* *NNF* *ATAGY* *INFO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.12.2023 09:06
***INDES******IYF******NNF******ATAGY******INFO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, INDES, INFO, IYF]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221399
BIST
'
12:308.023
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 74,42
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3028,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0974
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9706
En Düşük
28,7673
12:3031,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1187
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6107
En Düşük
31,3888
12:301.906,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,31
|Açılış
|: 1.905,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.906,01
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BURVA
|86,35
|26.812.037
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|128.961.144
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|196.583.250
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|169.821.388
|% -9,95
|
|POLTK
|15.420,00
|146.590.830
|% -7,83
|
|HURGZ
|4,80
|118.019.461
|% -7,51
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KUVVA
|50,70
|507.963
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.563.215.231
|% 2,09
|
|BINHO
|274,50
|2.479.567.131
|% -6,71
|
|YKBNK
|19,85
|2.075.744.798
|% 3,39
|
|SASA
|52,70
|1.913.033.169
|% 5,65
|
|ISCTR
|22,06
|1.847.858.129
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,85
|2.075.744.798
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,06
|1.847.858.129
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,41
|415.256.671
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,78
|1.649.310.306
|% 3,39
|
|HEKTS
|23,00
|1.065.584.795
|% 3,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9546
|28,9667
|% 0,32
|
|Euro
|31,5860
|31,5993
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,5579
|36,7412
|% 0,60
|
|Frank
|33,0247
|33,2237
|% 0,58
|
|Riyal
|7,6981
|7,7367
|% 0,32
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|938,48
|940,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,19
|1.028,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,63
|80,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,54
|2.048,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:28
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12:30XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, AKBNK
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 08 artarak (% 1.24 ) 7, 092
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, AZTEK, SELGD, EUKYO, DIRIT, BURVA, SAMAT