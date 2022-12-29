***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 10:04
***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INDES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kaan Bilecik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091074
BIST
11:215.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 43,45
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.391
En Düşük
5.332
11:2118,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:2119,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0900
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:211.089,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.089,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:21
|TERA
|17,71
|662.655
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.483.252
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.905.765
|% 9,95
|
|ULUFA
|11,52
|50.954.332
|% -10,00
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,28
|626.944.432
|% -6,22
|
|THYAO
|141,60
|1.990.987.497
|% 1,07
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ASELS
|59,15
|1.109.116.372
|% 1,28
|
|EKGYO
|8,35
|1.095.758.735
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|822.344.124
|% 2,59
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|TSKB
|4,34
|222.145.745
|% 1,88
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7206
|% 0,05
|
|Euro
|19,9289
|19,9466
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4708
|22,5835
|% 0,22
|
|Frank
|20,1345
|20,2558
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,17
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.345
|7.402
|12,00
|
|Yarım
|3.557
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-1,25
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36RYSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 572 adet işlem
-
11:35KONYA
Yüzde 5.17 oranında artışla 3, 315.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 088 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 24, 505.00 milyon TL de
-
11:34VAKFN
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 426, 535 adet işlem
-
11:33KONYA
Yüzde 5.27 oranında artışla 3, 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 020 adet işlem