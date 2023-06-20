***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.06.2023 12:05
***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INDES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desbil Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160302
BIST
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13:535.288
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 18,37
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
13:5323,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0239
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5325,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0309
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
13:531.481,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DAGHL
|11,99
|14.215.466
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.278.956
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.533.631
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.480.491
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.214
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.911.845
|% -9,93
|
|IHAAS
|114,10
|29.112.369
|% -8,79
|
|BRKVY
|20,68
|23.683.157
|% -6,68
|
|PSGYO
|6,36
|114.926.833
|% -6,47
|
|QNBFL
|86,00
|201.373
|% -6,47
|
|THYAO
|173,20
|3.812.282.579
|% -0,46
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|SASA
|54,00
|1.583.294.286
|% 1,79
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|ISCTR
|13,20
|1.149.653.491
|% 2,48
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|EKGYO
|6,76
|469.715.790
|% -0,29
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5843
|23,5987
|% 0,10
|
|Euro
|25,7779
|25,7839
|% 0,12
|
|Sterlin
|30,0360
|30,1867
|% -0,23
|
|Frank
|26,2062
|26,3640
|% -0,18
|
|Riyal
|6,2731
|6,3045
|% -0,06
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|0,61
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.854
|-6,00
|
|Tam
|9.657
|9.903
|-22,26
|
|Yarım
|4.734
|4.813
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,67
|