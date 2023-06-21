***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2023 09:01
***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INDES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevres Erol Bilecik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160668
BIST
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18:105.252
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
0
En Yüksek
0
18:1023,5519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0082
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6312
En Düşük
23,5198
18:1025,7149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0094
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,7984
En Düşük
25,4332
18:101.465,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.465,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|DAPGM
|55,55
|64.417.375
|% 92,50
|
|KRDMB
|16,95
|46.011.888
|% 0,65
|
|KRDMA
|17,70
|36.706.815
|% 0,62
|
|KRDMD
|19,47
|1.400.356.782
|% 0,57
|
|YYLGD
|24,32
|29.114.284
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,42
|30.976.410
|% 0,00
|
|YGYO
|1,68
|10.492.977
|% 0,00
|
|SNPAM
|15,26
|418.831
|% 0,00
|
|SELGD
|6,03
|1.247.230
|% 0,00
|
|TBORG
|29,30
|619.149
|% 0,00
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 0,00
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5343
|23,5675
|% 0,03
|
|Euro
|25,6982
|25,7047
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9982
|30,1486
|% 0,06
|
|Frank
|26,1018
|26,2591
|% -0,14
|
|Riyal
|6,2585
|6,2898
|% -0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.690
|4.788
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.345
|2.394
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,08
|76,08
|0,18
|