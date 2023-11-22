***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2023 09:14
***INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INDES
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kaan Bilecik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219266
BIST
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11:008.020
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -26,15
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
8.017
En Yüksek
8.060
11:0028,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0664
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8439
En Düşük
28,7116
11:0031,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4769
En Düşük
31,3446
11:001.856,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.856,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.856,50
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SMART
|28,08
|49.353.133
|% 9,95
|
|SNKRN
|37,36
|2.311.276
|% 9,95
|
|MRSHL
|1.780,00
|12.858.720
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,80
|37.534.391
|% 9,93
|
|CMBTN
|1.944,00
|87.792.928
|% 9,71
|
|DAPGM
|69,10
|71.297.591
|% -9,97
|
|PEGYO
|14,15
|63.381.774
|% -8,18
|
|YONGA
|56,20
|230.139
|% -5,94
|
|ORMA
|199,90
|766.217
|% -5,48
|
|CASA
|111,20
|1.291.254
|% -5,36
|
|THYAO
|263,75
|3.535.076.218
|% -1,77
|
|TUPRS
|154,30
|1.025.837.517
|% -0,13
|
|ASELS
|46,26
|925.077.918
|% -0,43
|
|MIATK
|46,26
|841.606.250
|% -2,41
|
|TABGD
|167,90
|752.155.612
|% 4,22
|
|EKGYO
|7,59
|470.789.333
|% -0,39
|
|YKBNK
|17,16
|644.886.761
|% -0,46
|
|SKBNK
|7,66
|268.675.495
|% 1,73
|
|ISCTR
|21,26
|703.797.859
|% -0,19
|
|PETKM
|22,54
|677.378.740
|% 1,17
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7877
|28,8439
|% 0,23
|
|Euro
|31,4460
|31,4524
|% 0,02
|
|Sterlin
|35,9911
|36,1716
|% 0,07
|
|Frank
|32,4747
|32,6704
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6596
|7,6980
|% 0,12
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,86
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|938,81
|940,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,49
|1.077,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,49
|82,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,81
|2.005,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15PEGYO
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 478, 571 adet işlem
-
11:14RODRG
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 341 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 8, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 22, 449.00 milyon TL de
-
11:12DAPGM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 468 adet işlem
-
11:11SELVA
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 756 adet işlem