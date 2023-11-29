***INDES* *OZSUB* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***INDES******OZSUB******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler INDES, LKMNH, OZSUB30.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,2291666 0,2062499OZSU BALIK OZSUB 0,0662814 0,0596532Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaINDEKS BILGISAYAR INDES 234,82142 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220926BIST