***INDES* *OZSUB* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.11.2023 16:46
***INDES******OZSUB******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler INDES, LKMNH, OZSUB
30.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 0,2291666 0,2062499
OZSU BALIK OZSUB 0,0662814 0,0596532
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
INDEKS BILGISAYAR INDES 234,82142 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220926
BIST