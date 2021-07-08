***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
08.07.2021 15:03
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
24.06.2021 – 07.07.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 24.06.2021 – 07.07.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948598
BIST
15:261.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,52
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:268,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2610,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0649
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:26507,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,83
|Açılış
|: 507,60
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:26
|TUREX
|11,57
|11.372.940
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.724.302
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.430.624
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.493.979
|% -9,95
|
|KATMR
|3,13
|70.346.839
|% -9,28
|
|SANEL
|4,59
|4.249.054
|% -9,11
|
|ERBOS
|125,60
|95.601.964
|% -7,10
|
|THYAO
|13,64
|468.353.206
|% -1,52
|
|GARAN
|8,62
|457.618.589
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,12
|425.225.513
|% -0,42
|
|PETKM
|5,34
|331.324.351
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,38
|259.884.229
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,88
|178.017.712
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|192.746.383
|% -1,32
|
|PETKM
|5,34
|331.324.351
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,12
|425.225.513
|% -0,42
|
|TSKB
|1,26
|73.452.304
|% -1,56
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6894
|8,6927
|% 0,09
|
|Euro
|10,2858
|10,3154
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9115
|11,9712
|% -0,34
|
|Frank
|9,4456
|9,5025
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,04
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|13,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.429
|22,82
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,04
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|