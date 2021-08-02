***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.08.2021 11:29
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
08.07.2021 – 21.07.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 08.07.2021 – 21.07.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954075
BIST
14:191.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:198,3610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0771
|Açılış
|: 8,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:199,9689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0676
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9258
14:19486,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,01
|Açılış
|: 486,23
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:19
|KTSKR
|24,22
|19.845.810
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.976.381
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.344.408
|% 9,95
|
|SUMAS
|63,70
|476.520
|% 9,92
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARYE
|10,07
|52.683.923
|% -7,61
|
|KSTUR
|216,10
|74.346
|% -6,04
|
|MERIT
|16,00
|533.657
|% -4,71
|
|SODSN
|22,02
|37.399
|% -3,93
|
|EKGYO
|1,80
|211.299.367
|% -1,10
|
|ODAS
|1,30
|176.917.311
|% -2,57
|
|FENER
|37,34
|152.066.241
|% 2,70
|
|HALKB
|4,65
|139.465.417
|% 1,31
|
|KOZAL
|104,80
|114.318.240
|% 0,29
|
|ODAS
|1,30
|176.917.311
|% -2,57
|
|EKGYO
|1,80
|211.299.367
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,32
|91.214.156
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|61.962.286
|% 0,00
|
|HALKB
|4,65
|139.465.417
|% 1,31
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3580
|8,3610
|% -0,91
|
|Euro
|9,9155
|9,9689
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,5912
|11,6493
|% -0,90
|
|Frank
|9,2001
|9,2555
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2228
|2,2339
|% -0,91
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-5,05
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.286
|-29,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|-42,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-20,39
|
|Çeyrek
|778
|796
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|-0,99
|