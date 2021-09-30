***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.09.2021 15:53
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
16.09.2021 – 29.09.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 16.09.2021 – 29.09.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965883
BIST
17:281.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,36
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:288,8677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0493
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8563
17:2810,2936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0621
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:28499,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,07
|Açılış
|: 499,89
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,01
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:28
|VBTYZ
|20,74
|53.641.841
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.429.163
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.207.893
|% 9,91
|
|TGSAS
|16,39
|7.377.378
|% 9,41
|
|ATAGY
|4,30
|27.597.574
|% 9,41
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.675.245
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.239.876
|% -9,93
|
|GARFA
|11,91
|4.663.421
|% -8,17
|
|FRIGO
|21,74
|28.047.675
|% -7,72
|
|GARAN
|9,24
|1.885.659.608
|% 1,99
|
|THYAO
|13,97
|934.438.926
|% 1,38
|
|TUPRS
|115,10
|826.909.581
|% 2,13
|
|SISE
|8,22
|802.740.503
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,35
|690.921.613
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,41
|586.259.372
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|1.885.659.608
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,35
|690.921.613
|% 2,10
|
|SISE
|8,22
|802.740.503
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,46
|624.790.009
|% 2,38
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8621
|8,8677
|% -0,55
|
|Euro
|10,2835
|10,2936
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,9364
|11,9962
|% 0,05
|
|Frank
|9,4586
|9,5155
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3597
|2,3715
|% -0,39
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|27,28
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|-0,84
|
Seans Raporu
17:28
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17:42EMKEL
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17:41XU100
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17:40CANTE
Yüzde 4.17 oranında artışla 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 941, 245 adet işlem
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17:38SANFM
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