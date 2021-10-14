***INFO* *AKFGY* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.10.2021 12:01
***INFO******AKFGY******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
30.09.2021 – 13.10.2021
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında 30.09.2021 – 13.10.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970642
BIST
13:071.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.412
13:079,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0864
|Açılış
|: 9,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
13:0710,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1149
|Açılış
|: 10,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6829
En Düşük
10,5302
13:07530,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,46
|Açılış
|: 530,02
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,47
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler13:07
|LUKSK
|54,45
|2.998.888
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,07
|1.598.853
|% 7,13
|
|KZBGY
|30,64
|80.307.307
|% 6,09
|
|DITAS
|17,06
|26.896.506
|% 5,44
|
|ANELE
|2,73
|38.892.911
|% 5,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.073.365
|% -10,00
|
|PRKAB
|18,26
|91.639.292
|% -5,39
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|GRNYO
|2,33
|1.199.436
|% -4,90
|
|BTCIM
|13,10
|5.351.413
|% -3,82
|
|ASELS
|16,55
|635.962.288
|% 1,53
|
|FROTO
|171,80
|624.191.620
|% -3,27
|
|GARAN
|9,33
|535.975.576
|% -0,53
|
|THYAO
|14,35
|495.608.269
|% 0,63
|
|TUPRS
|124,60
|440.369.424
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|206.003.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|113.493.091
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|535.975.576
|% -0,53
|
|KRDMD
|6,77
|288.184.910
|% 0,45
|
|ODAS
|1,47
|60.565.645
|% -0,68
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1607
|9,1640
|% 0,95
|
|Euro
|10,6486
|10,6585
|% 1,09
|
|Sterlin
|12,5449
|12,6078
|% 1,42
|
|Frank
|9,9243
|9,9841
|% 1,37
|
|Riyal
|2,4378
|2,4500
|% 0,99
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,83
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.502
|3.555
|50,00
|
|Tam
|3.486
|3.574
|53,87
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,05
|
|Çeyrek
|845
|864
|13,03
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,01
|