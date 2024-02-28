***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.02.2024 09:12
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYF) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYF'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 86 adet varant 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYF tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** AB1AB.V, AB1AC.V, AB1AD.V, AB1PB.V, AB1PC.V, AB1PD.V, AS1AA.V, AS1AB.V, AS1AC.V, AS1AD.V, AS1PA.V, AS1PB.V, AS1PC.V, AS1PD.V, AT1AA.V, AT1AB.V, AT1AC.V, AT1AD.V, AT1PA.V, AT1PB.V, AT1PC.V, AT1PD.V, EK1AA.V, EK1AB.V, EK1AC.V, EK1AD.V, EK1PA.V, EK1PB.V, EK1PC.V, EK1PD.V, HE1AA.V, HE1AB.V, HE1AC.V, HE1AD.V, HE1PA.V, HE1PB.V, HE1PC.V, HE1PD.V, KR1AA.V, KR1AB.V, KR1AC.V, KR1AD.V, KR1PA.V, KR1PB.V, KR1PC.V, KR1PD.V, KZ1AA.V, KZ1AB.V, KZ1AC.V, KZ1AD.V, KZ1PA.V, KZ1PB.V, KZ1PC.V, KZ1PD.V, PE1AA.V, PE1AB.V, PE1AC.V, PE1AD.V, PE1PA.V, PE1PB.V, PE1PC.V, PE1PD.V, SL1AA.V, SL1AB.V, SL1AC.V, SL1AD.V, SL1PA.V, SL1PB.V, SL1PC.V, SL1PD.V, TK1AA.V, TK1AB.V, TK1AC.V, TK1AD.V, TK1PA.V, TK1PB.V, TK1PC.V, TK1PD.V, TL1AA.V, TL1AB.V, TL1AC.V, TL1AD.V, TL1PA.V, TL1PB.V, TL1PC.V, TL1PD.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252505
BIST