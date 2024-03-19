***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
19.03.2024 15:22
***INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
15/11/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
12.000.000
Adet
168
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/03/2024
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260193
BIST
'
16:358.905
En Düşük
|Değişim
|: 2,14%
|| 186,53
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3532,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0635
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3535,1501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0326
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:352.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TMSN
|162,80
|622.453.751
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|12.167.121
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|51.949.422
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|631.383.129
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.075.588
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,50
|1.740.097.995
|% -9,40
|
|BJKAS
|66,35
|460.885.407
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|277,25
|7.584.169.173
|% 3,26
|
|TUPRS
|172,20
|3.723.701.815
|% 4,24
|
|YKBNK
|23,38
|3.258.681.812
|% 6,08
|
|REEDR
|58,40
|2.787.726.081
|% 4,75
|
|EREGL
|44,26
|2.714.999.102
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,34
|1.845.486.341
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,72
|2.573.084.580
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,38
|3.258.681.812
|% 6,08
|
|MOGAN
|19,13
|2.637.260.365
|% -6,41
|
|EKGYO
|10,62
|1.310.304.271
|% 0,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3388
|32,3458
|% 0,20
|
|Euro
|35,1274
|35,1381
|% -0,13
|
|Sterlin
|42,1357
|42,3469
|% -0,19
|
|Frank
|37,3978
|37,5853
|% 0,10
|
|Riyal
|8,8538
|8,8982
|% 0,11
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,12
|898,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,86
|1.005,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,06
|87,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,73
|2.152,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
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16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
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16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
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16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem