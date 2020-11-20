***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2020 10:00
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889330
BIST
10:201.320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.323
En Düşük
1.316
10:207,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:208,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:20455,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,86
|Açılış
|: 455,90
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:20
|KONYA
|980,40
|23.795.884
|% 10,00
|
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|5.004.148
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|2.153.872
|% 9,95
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|DAGHL
|14,50
|142.622
|% -4,92
|
|GARAN
|9,50
|594.536.879
|% -0,21
|
|THYAO
|12,06
|392.204.066
|% 2,99
|
|KRDMD
|4,85
|341.427.084
|% -0,41
|
|GUBRF
|44,72
|190.801.931
|% 7,55
|
|YKBNK
|3,07
|187.034.218
|% -1,29
|
|KRDMD
|4,85
|341.427.084
|% -0,41
|
|GARAN
|9,50
|594.536.879
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,07
|187.034.218
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,52
|79.429.451
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,93
|93.331.459
|% 0,52
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5708
|7,5761
|% 0,35
|
|Euro
|8,9865
|8,9985
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0486
|10,0989
|% 0,59
|
|Frank
|8,3048
|8,3548
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0181
|2,0282
|% 0,58
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-3,33
|
|Altın Gr.
|456
|456
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,04
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,03
|