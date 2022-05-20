***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 10:57
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031397
BIST
12:442.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,73
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:4415,9822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1403
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:4416,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0959
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9347
En Düşük
16,7772
12:44948,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,32
|Açılış
|: 948,84
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:42
|IMASM
|46,90
|19.568.718
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|7.024.540
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,47
|3.857.460
|% 9,29
|
|MZHLD
|43,50
|2.233.309
|% 8,75
|
|GENTS
|4,66
|35.624.263
|% 7,87
|
|OZRDN
|9,71
|2.262.105
|% -8,74
|
|SMRTG
|21,42
|78.814.880
|% -7,35
|
|PAMEL
|98,20
|5.070.949
|% -7,18
|
|ULUSE
|179,00
|41.070.209
|% -6,77
|
|SANKO
|10,98
|10.406.781
|% -6,39
|
|GARAN
|16,23
|1.912.658.917
|% 3,71
|
|THYAO
|42,56
|1.145.399.480
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,13
|972.267.473
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,38
|875.164.672
|% -0,23
|
|SISE
|19,77
|713.692.211
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,38
|875.164.672
|% -0,23
|
|AKBNK
|8,13
|972.267.473
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,18
|139.853.358
|% 0,85
|
|GARAN
|16,23
|1.912.658.917
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,65
|296.425.073
|% 1,15
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9743
|15,9801
|% 0,87
|
|Euro
|16,9225
|16,9384
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,8759
|19,9756
|% 0,67
|
|Frank
|16,3614
|16,4600
|% 0,65
|
|Riyal
|4,2478
|4,2691
|% 0,65
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,32
|
|Altın Gr.
|949
|949
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.272
|6.430
|28,48
|
|Yarım
|3.031
|3.110
|13,78
|
|Çeyrek
|1.520
|1.555
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,08
|