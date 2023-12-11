***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 13:03
***INFO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224393
BIST
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15:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -143,13
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0529,0067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0221
|Açılış
|: 28,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0531,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0340
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:051.860,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.860,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:03
|AVTUR
|8,80
|4.624.853
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|5.965.240
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.725.696
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|327.889.830
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|LIDER
|56,10
|215.849.747
|% -9,73
|
|ALCAR
|1.329,00
|356.961.434
|% -9,03
|
|EGEEN
|12.497,50
|863.238.235
|% -8,94
|
|THYAO
|248,90
|4.361.642.130
|% -2,01
|
|AGROT
|15,27
|1.866.959.547
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.829.849.663
|% -1,03
|
|AKBNK
|34,92
|1.794.779.735
|% -0,11
|
|ISCTR
|22,18
|1.787.500.068
|% -0,36
|
|EKGYO
|7,65
|1.277.933.217
|% -3,16
|
|AGROT
|15,27
|1.866.959.547
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,73
|1.771.184.652
|% 0,31
|
|ISCTR
|22,18
|1.787.500.068
|% -0,36
|
|ZOREN
|4,67
|371.127.584
|% -2,91
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9898
|28,9940
|% 0,03
|
|Euro
|31,2291
|31,2335
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,3784
|36,5608
|% 0,32
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|924,04
|926,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,34
|951,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,32
|75,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,43
|1.996,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:03
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15:18AKYHO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -107, 88 kaybederek (% -1.55 ) 6, 849
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYMD, DAGHL, SNPAM, AVTUR, CATES, SAMAT, FMIZP, AGROT