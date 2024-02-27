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***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2024 09:18
***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INFO******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş  arasında imzalanan  pay devir sözleşmesi gereği, pay devrine izin alınmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır. 
Kamuyoyuna saygılarımızla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252115


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BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
PATEK 99,55 7.956.036 % 10,00  
CUSAN 29,94 38.092.892 % 9,99  
BFREN 1.255,00 87.851.044 % 9,99  
ERCB 189,30 102.770.963 % 9,99  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 31,1319 31,1382 % 0,12  
Euro 33,8145 33,8645 % 0,21  
Sterlin 39,3769 39,5743 % 0,12  
Frank 35,2579 35,4703 % 0,19  
Riyal 8,2778 8,3193 % 0,14  
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10:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,57 22,61 % 0,66  
Platin 880,85 887,37 % 0,66  
Paladyum 951,27 954,71 % 0,66  
Brent Pet. 81,84 81,84 % 0,66  
Altın Ons 2.033,88 2.034,14 % 0,66  
Seans Raporu 10:07
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