***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 09:18
***INFO******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş arasında imzalanan pay devir sözleşmesi gereği, pay devrine izin alınmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuyoyuna saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252115
BIST
'
10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0399
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0678
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,54
|Açılış
|: 2.036,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|7.956.036
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|38.092.892
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|87.851.044
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|102.770.963
|% 9,99
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|AYCES
|943,50
|61.610.425
|% -5,65
|
|RODRG
|86,50
|1.246.236
|% -4,63
|
|BNTAS
|13,55
|2.847.084
|% -4,58
|
|MIATK
|82,40
|769.833.022
|% 6,87
|
|ASTOR
|135,00
|685.475.419
|% 3,05
|
|THYAO
|286,25
|631.741.361
|% 0,26
|
|KLSER
|86,70
|559.872.649
|% 5,09
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|ZOREN
|5,68
|83.858.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|156.016.088
|% -0,47
|
|EKGYO
|11,61
|131.203.398
|% -0,17
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1319
|31,1382
|% 0,12
|
|Euro
|33,8145
|33,8645
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,3769
|39,5743
|% 0,12
|
|Frank
|35,2579
|35,4703
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2778
|8,3193
|% 0,14
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|880,85
|887,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,27
|954,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,88
|2.034,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
-
10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 38 kaybederek (% -0.16 ) 9, 866
-
10:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ISCTR, ECBYO, AKPAZ
-
10:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PATEK, ARTI
-
10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MIATK, TRKCM, SODA