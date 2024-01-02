***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***INFO******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [INFO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamındaŞirketimiz tarafından 29.12.2023 tarihinde 12,65-12,84 fiyat aralığında 845.266 adet İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları satın alınmış olup, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş' de ortaklık oranımız %30,37 oy oranımız % 26,64‘e ulaşmıştır.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/12/2023 845.266 845.266 68.399.997,82 69.245.263,82 % 30 % 26,32 % 30,37 % 26,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231287BIST