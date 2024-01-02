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***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02.01.2024 13:39
***INFO* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***INFO******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında
Şirketimiz tarafından 29.12.2023 tarihinde 12,65-12,84 fiyat aralığında 845.266 adet İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları satın alınmış olup, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş' de ortaklık oranımız %30,37 oy oranımız % 26,64‘e ulaşmıştır.
    
Saygılarımızla,

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2023 845.266 845.266 68.399.997,82 69.245.263,82 % 30 % 26,32 % 30,37 % 26,64




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231287


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Paladyum 1.111,94 1.117,32 % 0,66  
Brent Pet. 78,83 78,83 % 0,66  
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