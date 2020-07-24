***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861854BIST