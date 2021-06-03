***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
03.06.2021 10:55
***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
18.05.2021-01.06.2021
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE.E) paylarında 18.05.2021 – 01.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939813
BIST
12:121.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:128,6366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0439
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:1210,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0485
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5465
En Düşük
10,4950
12:12525,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,45
|Açılış
|: 525,80
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:12
|KATMR
|3,63
|45.222.844
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.079.476
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,18
|8.728.792
|% 9,35
|
|MZHLD
|42,10
|3.328.449
|% 9,12
|
|GOLTS
|48,60
|22.978.478
|% 8,63
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,09
|34.167.368
|% -4,60
|
|THYAO
|13,97
|1.081.845.546
|% 2,34
|
|GARAN
|8,08
|558.827.232
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,93
|352.035.773
|% 1,54
|
|SISE
|7,99
|321.624.720
|% 2,30
|
|PETKM
|6,39
|263.466.591
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,21
|209.674.946
|% 0,00
|
|THYAO
|13,97
|1.081.845.546
|% 2,34
|
|GARAN
|8,08
|558.827.232
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,63
|35.945.810
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|102.381.201
|% 1,04
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6349
|8,6366
|% 0,51
|
|Euro
|10,5390
|10,5465
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,2094
|12,2706
|% 0,57
|
|Frank
|9,5569
|9,6145
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% 0,50
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-14,14
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|-8,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-10,17
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,92
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,15
|