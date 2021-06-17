***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.06.2021 11:20
***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
02.06.2021-15.06.2021
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE.E) paylarında 02.06.05.2021 – 15.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942797
BIST
11:581.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,80
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:588,6344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:5810,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0035
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:58500,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,30
|Açılış
|: 500,80
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:58
|IDGYO
|5,50
|1.501.468
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.666.059
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|969.690
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.354.471
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|124.309.787
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,61
|714.146.546
|% 2,03
|
|GARAN
|8,35
|322.582.579
|% -0,12
|
|BOBET
|5,53
|284.368.971
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,22
|258.987.101
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,00
|207.723.725
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,22
|258.987.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|141.946.544
|% -0,45
|
|YESIL
|2,12
|124.309.787
|% -8,62
|
|BOBET
|5,53
|284.368.971
|% 1,65
|
|THYAO
|14,61
|714.146.546
|% 2,03
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6344
|% 0,22
|
|Euro
|10,3336
|10,3384
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0338
|12,0942
|% 0,18
|
|Frank
|9,4129
|9,4696
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,25
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,35
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-56,50
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-27,33
|
|Çeyrek
|802
|820
|-13,66
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-0,45
|