***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.06.2021 16:00
***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
16.06.2021 – 28.06.2021
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE.E) payları
15:531.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,82
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
15:538,6788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
15:5310,3155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0821
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
15:53489,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,81
|Açılış
|: 489,75
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler15:53
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|FADE
|22,44
|57.177.700
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.871.863
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.042.903
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.473.021
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,32
|6.039.704
|% -6,92
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,35
|1.013.874.847
|% 1,21
|
|THYAO
|13,45
|666.917.646
|% 0,45
|
|KUTPO
|62,25
|584.425.827
|% 4,18
|
|SASA
|27,52
|342.798.014
|% -2,69
|
|AKBNK
|5,33
|341.367.531
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,18
|297.156.919
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,91
|238.805.441
|% -0,52
|
|GARAN
|8,35
|1.013.874.847
|% 1,21
|
|AKBNK
|5,33
|341.367.531
|% 0,19
|
|TSKB
|1,28
|65.916.936
|% 0,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6752
|8,6788
|% -0,63
|
|Euro
|10,3107
|10,3155
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,9527
|12,0126
|% -0,83
|
|Frank
|9,3297
|9,3859
|% -1,19
|
|Riyal
|2,3017
|2,3133
|% -0,85
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,93
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|3.247
|3.296
|-13,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|-22,00
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|-10,65
|
|Çeyrek
|782
|799
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,89
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,89
|