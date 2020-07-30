***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin satış sonuçlarıHalka arzına aracılık ettiğimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 29/07/2020 tarihinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 18.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 2,40 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.Halka arzda, 83.733 yerli gerçek kişi yatırımcı, 114 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 68 yerli tüzel kişi yatırımcı ve 2 yabancı tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 83.917 yatırımcı 18.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.45.842 TL nominal tutarlı payın ise yatırımcılarına ait sicil bilgileri hatalı girilmiş olduğu için Takas sisteminde henüz eşleşmesi olmamıştır.Satış sonuçlarına ilişkin detaylı tablo aşağıda yer almaktadır.Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar17.918.60999,5583.733Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar15.0330,0868Yabancı Bireysel Yatırımcılar20.1820,11114Yabancı Kurumsal Yatırımcılar3340,00Sicilsiz Hesaplar(Hatalı Hesap No. gibi)45.8420,25Toplam:18.000.000100,0083.917Halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864170BIST