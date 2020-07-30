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***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.07.2020 12:09
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                 Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin satış sonuçları
Halka arzına aracılık ettiğimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 29/07/2020 tarihinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 18.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 2,40 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Halka arzda, 83.733 yerli gerçek kişi yatırımcı, 114 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 68 yerli tüzel kişi yatırımcı ve 2 yabancı tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 83.917 yatırımcı 18.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
45.842 TL nominal tutarlı payın ise yatırımcılarına ait sicil bilgileri hatalı girilmiş olduğu için Takas sisteminde henüz eşleşmesi olmamıştır.
Satış sonuçlarına ilişkin detaylı tablo aşağıda yer almaktadır.
    Yatırımcı  Grubu
    Dağıtılan  Nominal Tutar (TL)
    Toplam  Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
    Talebi  Karşılanan Başvuru Sayısı

    Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
    17.918.609
    99,55
    83.733

    Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
    15.033
    0,08
    68

    Yabancı Bireysel Yatırımcılar
    20.182
    0,11
    114

    Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
    334
    0,00
    2

    Sicilsiz Hesaplar(Hatalı Hesap No. gibi)
    45.842
    0,25
     -

    Toplam:
    18.000.000
    100,00
    83.917

Halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara teşekkür ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864170


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
PKENT 954,60 2.252.856 % 9,99  
BURVA 85,90 8.269.966 % 9,99  
VAKFN 4,74 28.336.451 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0519 9,0973 % 0,04  
Frank 7,6100 7,6559 % -0,15  
Riyal 1,8565 1,8658 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 -16,86  
Altın Gr. 438 438 -4,46  
Cumhuriyet 2.886 2.933 -6,10  
Tam 2.973 3.019 -10,70  
Yarım 1.443 1.471 -3,00  
Çeyrek 724 738 -1,50  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 -0,89  
Gümüş Gr. 5,23 5,25 -0,21  
B. Petrol 43,55 43,55 -0,54  
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