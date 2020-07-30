***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2020 12:37
***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Adı Soyadı
Kurum
Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Aytekin Gönlügür
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Muhasebe Müdürü
167
Yüksel Kırtürk
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Finans Sorumlusu
167
Semiha Kara
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Üretim Müdürü
167
Hüseyin Efe
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Satın Alma Müdürü
167
Alpay Soydan
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
AVM Müdürü
167
Nevzat Tütüncü
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Teknik Müdür
167
Sibel Gökalp
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hakim Ortak
167
Namık Kemal Gökalp
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
167
Bülent Kırımlı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
167
Tamer Akbal
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
COO
167
Vahit Vardar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Koordinatör
167
Alper Özkini
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
167
Engin Emre Seçen
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
167
Hasan Tuna Çetinkaya
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
167
Mehmet Mert Yılmaz
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
167
Umut Kurcan
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
167
Hüseyin Güler
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
167
Sibel Gün
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe Müdürü
167
Hümeyra Odabaş
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Uzman Yardımcısı
167
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864182
BIST