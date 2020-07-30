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***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.07.2020 12:37
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
    Adı  Soyadı
    Kurum
    Unvanı
    Satın  Alınan Nominal Tutar (TL)

    Aytekin  Gönlügür
    Fade  Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
    Muhasebe  Müdürü
    167

    Yüksel  Kırtürk
    Fade  Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
    Finans  Sorumlusu
    167

    Semiha  Kara
    Fade  Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
    Üretim  Müdürü
    167

    Hüseyin  Efe
    Fade  Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
    Satın  Alma Müdürü
    167

    Alpay  Soydan
    Fade  Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
    AVM  Müdürü
    167

    Nevzat  Tütüncü
    Fade  Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
    Teknik  Müdür
    167

    Sibel  Gökalp
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Hakim  Ortak
    167

    Namık  Kemal Gökalp
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Yönetim  Kurulu Başkanı
    167

    Bülent  Kırımlı
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Yönetim  Kurulu Üyesi
    167

    Tamer  Akbal
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    COO
    167

    Vahit  Vardar
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Genel  Koordinatör
    167

    Alper  Özkini
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Genel  Müdür Yardımcısı
    167

    Engin  Emre Seçen
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Genel  Müdür Yardımcısı
    167

    Hasan  Tuna Çetinkaya
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Genel  Müdür Yardımcısı
    167

    Mehmet  Mert Yılmaz
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Genel  Müdür Yardımcısı
    167

    Umut  Kurcan
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Genel  Müdür Yardımcısı
    167

    Hüseyin  Güler
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Genel  Müdür Yardımcısı
    167

    Sibel  Gün
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Muhasebe  Müdürü
    167

    Hümeyra  Odabaş
    İnfo  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
    Uzman  Yardımcısı
    167

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864182


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MEGAP 4,07 453.435 % 10,00  
BURVA 85,90 8.222.721 % 9,99  
POLTK 164,10 148.052 % 9,99  
PKENT 954,60 641.491 % 9,99  
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Alış Satış %  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Frank 7,6091 7,6550 % -0,16  
Riyal 1,8571 1,8664 % 0,04  
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Cumhuriyet 2.887 2.933 -5,70  
Tam 2.974 3.019 -10,30  
Yarım 1.443 1.471 -2,80  
Çeyrek 724 738 -1,50  
Gümüş.Ons 23,37 23,42 -0,91  
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