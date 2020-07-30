***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Adı SoyadıKurumUnvanıSatın Alınan Nominal Tutar (TL)Aytekin GönlügürFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Muhasebe Müdürü167Yüksel KırtürkFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Finans Sorumlusu167Semiha KaraFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Üretim Müdürü167Hüseyin EfeFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Satın Alma Müdürü167Alpay SoydanFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.AVM Müdürü167Nevzat TütüncüFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Teknik Müdür167Sibel Gökalpİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hakim Ortak167Namık Kemal Gökalpİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı167Bülent Kırımlıİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi167Tamer Akbalİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.COO167Vahit Vardarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Koordinatör167Alper Özkiniİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı167Engin Emre Seçenİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı167Hasan Tuna Çetinkayaİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı167Mehmet Mert Yılmazİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı167Umut Kurcanİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı167Hüseyin Gülerİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı167Sibel Günİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Muhasebe Müdürü167Hümeyra Odabaşİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Uzman Yardımcısı167Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864182BIST