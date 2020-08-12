Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim

12.08.2020 12:36
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Satışa Hazır Bekletilen Paylarının Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler FADE

İlgili Şirket FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 66.000.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 4.500.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 24.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020

Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, FADE, TREFADE00012 4.500.000 12.08.2020 12.08.2020

Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
B Grubu, FADE, TREFADE00012 4.500.000 4.500.000 0

Satışın Tamamlandığı Tarih 12.08.2020

Ek Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 29.07.2020 tarihinde 2,40 TL birim fiyat ile halka arz edilen 18.000.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 06.08.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar Grup – 1'de sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payların %25' ine tekabül eden 4.500.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 4.500.000 TL nominal değerleri payların tamamının satışı 3,85 TL birim fiyattan 12.08.2020 tarihinde tarafımızca gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen işleme ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Adedi

3,85
4.500.000






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868306


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:041.114
Değişim :  0,31% |  3,47
Açılış :  1.115  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.119 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,85 17.987.061 % 10,00  
LINK 29,32 8.111.819 % 9,98  
NIBAS 19,89 9.432.380 % 9,95  
TKURU 55,40 796.929 % 9,92  
AYES 6,47 434.454 % 9,85  
daha fazla
13:04 Alış Satış %  
Dolar 7,2850 7,2918 % 1,21  
Euro 8,5761 8,5875 % 1,24  
Sterlin 9,4874 9,5350 % 1,24  
Frank 7,9444 7,9922 % 1,51  
Riyal 1,9386 1,9483 % 1,22  
daha fazla
13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 19,62  
Altın Gr. 452 452 9,34  
Cumhuriyet 3.010 3.055 -9,00  
Tam 2.992 3.070 -13,50  
Yarım 1.446 1.485 -6,52  
Çeyrek 725 742 -3,26  
Gümüş.Ons 25,67 25,72 0,89  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,25  
B. Petrol 45,12 45,12 0,62  
Seans Raporu 13:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru