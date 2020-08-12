***INFO* *IYF* *FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***INFO******IYF******FADE*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Satışa Hazır Bekletilen Paylarının Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler FADEİlgili Şirket FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.Mevcut Sermaye 66.000.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 4.500.000En Son Satış Yapılabilecek Tarih 24.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiB Grubu, FADE, TREFADE00012 4.500.000 12.08.2020 12.08.2020Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıB Grubu, FADE, TREFADE00012 4.500.000 4.500.000 0Satışın Tamamlandığı Tarih 12.08.2020Ek AçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 29.07.2020 tarihinde 2,40 TL birim fiyat ile halka arz edilen 18.000.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 06.08.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar Grup – 1'de sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payların %25' ine tekabül eden 4.500.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 4.500.000 TL nominal değerleri payların tamamının satışı 3,85 TL birim fiyattan 12.08.2020 tarihinde tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilen işleme ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Satış Fiyatı (TL)Satılan Pay Adedi3,854.500.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868306BIST