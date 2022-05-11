***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2022 09:56
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.05.2022
Tescil Tarihi
10.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.05.2022-10575
Açıklamalar
06.05.2022 yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirmesi onaylanmış olup, 11.05.2021 tescil edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029040
BIST
10:112.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:1115,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0637
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:1116,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1203
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:11908,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,82
|Açılış
|: 908,23
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:09
|ULUUN
|10,38
|14.253.017
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.130.606
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.159.912
|% 9,74
|
|OTTO
|38,00
|150.860
|% 5,85
|
|ARSAN
|4,32
|16.411.083
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|10.534.888
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|594.036
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,88
|6.284.109
|% -9,94
|
|ETILR
|8,39
|4.836.707
|% -7,90
|
|KRDMD
|16,54
|331.553.982
|% -0,18
|
|THYAO
|42,46
|243.789.123
|% 0,62
|
|SAHOL
|20,96
|220.425.813
|% 2,24
|
|EREGL
|34,64
|171.698.853
|% 0,06
|
|SISE
|20,04
|167.649.241
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|120.244.197
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,75
|82.689.887
|% -0,72
|
|KRDMD
|16,54
|331.553.982
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,48
|73.526.488
|% -2,40
|
|YKBNK
|4,84
|64.444.366
|% -0,21
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2986
|15,3040
|% 0,38
|
|Euro
|16,1784
|16,1979
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,8091
|18,9034
|% 0,34
|
|Frank
|15,3327
|15,4251
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0644
|4,0848
|% 0,16
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,24
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,39
|
Seans Raporu
10:09
daha fazla
-
10:25GLRYH
Yüzde 4.07 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 372 adet işlem
-
10:24KERVT
Yüzde 4.45 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 346, 681 adet işlem
-
10:23MNDRS
Yüzde 9.74 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 880, 516 adet işlem
-
10:22DGNMO
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 348, 532 adet işlem
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 82 artarak (% 0.03 ) 2, 771