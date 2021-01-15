***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
15.01.2021 09:45
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin %195,85798 oranında Bedelli Sermaye Artırımı sonrası tadil edilen ve son durumu yansıtan Şirketimiz ana sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/01/2021 14/01/2021 10245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902497
BIST
11:091.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:097,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:098,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:09440,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,80
|Açılış
|: 440,34
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:07
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|79.433.386
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|5.383.813
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.021.765
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|SISE
|7,82
|476.169.480
|% 1,16
|
|GARAN
|10,11
|312.516.860
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|190.532.237
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|IHLGM
|1,39
|111.314.235
|% 1,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3936
|7,3967
|% 0,49
|
|Euro
|8,9645
|8,9700
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% 0,25
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,45
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,58
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,72
|55,72
|-0,70
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 66 kaybederek (% -0.93 ) 1, 665
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, TRKCM
-
11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, EKGYO, SODA
-
11:18XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 7, 543.00 milyon TL de
-
11:17UZERB
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 279 adet işlem