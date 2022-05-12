***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
12.05.2022 09:19
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Paylar) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 10.05.2022 tarihinde tescil edilmiş, 11.05.2022 tarih ve 10575 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/05/2022 11/05/2022 10575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029561
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
0
En Düşük
0
18:0515,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0610
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3629
En Düşük
15,2578
18:0516,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0636
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
18:05913,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,46
|Açılış
|: 913,10
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,34
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|6,74
|5.621.725
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,39
|626.581.089
|% 0,00
|
|VESBE
|9,45
|75.723.823
|% 0,00
|
|SELEC
|12,79
|199.515.900
|% 0,00
|
|SILVR
|10,91
|22.751.102
|% 0,00
|
|TSGYO
|6,74
|5.621.725
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,04
|107.013.631
|% 0,00
|
|VANGD
|3,94
|1.684.956
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,68
|41.050.063
|% 0,00
|
|SODSN
|25,00
|267.026
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,00
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3540
|15,3629
|% 0,40
|
|Euro
|16,1730
|16,1976
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,6663
|18,7599
|% -0,12
|
|Frank
|15,3696
|15,4622
|% 0,23
|
|Riyal
|4,0752
|4,0956
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-0,83
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:02XU100
Endeks 2, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 40, 791.00 milyon TL de
-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA