***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/09/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıVAHA TRADE LLCSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSermaye PiyasalarıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi950.000 Bulgar Levasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Satılan Payların Nominal Tutarı864.500Beher Pay FiyatıToplam Tutar1.453.316,41 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%91Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%9Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%9Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,91İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,64Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBir Etkisi olmayacaktır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiOrtaklık Faaliyetlerinde KullanılacakVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıCan ALPKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/01/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDefter DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24.12.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıInvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.597.051 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet gösteren Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Vaha Trade LLC ünvanlı Şirketin %91 hissesinin Can ALP'e devri ile ilgili satış sözleşmesi imzalanmış olup, Bugaristan resmi makamlarının iznine müteakip hisse devir işlemleri tamamlanacaktır.Satış sürecine ilişkin gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814930BIST