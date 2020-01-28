***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
28.01.2020 19:06
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/09/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
VAHA TRADE LLC
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sermaye Piyasaları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
950.000 Bulgar Levası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Satılan Payların Nominal Tutarı
864.500
Beher Pay Fiyatı
-
Toplam Tutar
1.453.316,41 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%91
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%9
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%9
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,91
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,64
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bir Etkisi olmayacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Ortaklık Faaliyetlerinde Kullanılacak
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Can ALP
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/01/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Defter Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24.12.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.597.051 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet gösteren Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Vaha Trade LLC ünvanlı Şirketin %91 hissesinin Can ALP'e devri ile ilgili satış sözleşmesi imzalanmış olup, Bugaristan resmi makamlarının iznine müteakip hisse devir işlemleri tamamlanacaktır.
Satış sürecine ilişkin gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814930
BIST