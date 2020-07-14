***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
14.07.2020 18:12
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/07/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
VAHA TRADE EOOD
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Danışmanlık ve Ticaret
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
950.000 Bulgar Levası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Satılan Payların Nominal Tutarı
-
Beher Pay Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
-
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde kurulmuş olan Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Vaha Trade EOOD unvanlı Şirketin satılmasına,
Şirketimiz adına potansiyel alıcılarla yapılacak görüşmelerde ve satış sürecinde yapılacak iş ve işlemlerde Vaha Trade EOOD yetkilisi olan Myuslyumet Seyfıdın Yumer'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Satış sürecine ilişkin gelişmeler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859838
BIST