***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/07/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıVAHA TRADE EOODSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDanışmanlık ve TicaretSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi950.000 Bulgar Levasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Satılan Payların Nominal TutarıBeher Pay FiyatıToplam TutarSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısındaBulgaristan'ın Sofya şehrinde kurulmuş olan Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Vaha Trade EOOD unvanlı Şirketin satılmasına,Şirketimiz adına potansiyel alıcılarla yapılacak görüşmelerde ve satış sürecinde yapılacak iş ve işlemlerde Vaha Trade EOOD yetkilisi olan Myuslyumet Seyfıdın Yumer'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Satış sürecine ilişkin gelişmeler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859838BIST