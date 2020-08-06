***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 58.349.944 25.786.042 28.973.203 8.480.940Satışların Maliyeti28 -10.495.615 -16.798.215 -4.084.472 -3.593.239TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.854.329 8.987.827 24.888.731 4.887.701BRÜT KAR (ZARAR)29 47.854.329 8.987.827 24.888.731 4.887.701Genel Yönetim Giderleri29 -21.338.313 -8.601.716 -10.485.041 -5.481.525Pazarlama Giderleri29 -6.797.026 -1.385.974 -3.274.779 -757.489Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.325.955 4.898.649 1.907.643 2.199.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.863.162 -4.495.046 -1.948.871 -2.259.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.181.783 -596.260 11.087.683 -1.410.662Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 20.718 227.472 227.472Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -532.029 -532.029FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.670.472 -368.788 10.555.654 -1.183.190Finansman Gelirleri32 3.291.091 993.144 -517.904 453.631Finansman Giderleri33 -6.246.019 -734.162 -1.444.659 -494.426SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.715.544 -109.806 8.593.091 -1.223.985Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.724.467 -133.603 -1.862.688 94.455Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.945.649 -382.174 -2.044.999 -6.261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 221.182 248.571 182.311 100.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530DÖNEM KARI (ZARARI)12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38440000 -0,01320000 0,19910000 -0,06120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.908.429 -6.992.499Dönem Karı (Zararı)12.991.077 -243.409Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.991.077 -243.409Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.393.952 743.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 1.424.563 563.353Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler662.198 17.383Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 130.169 17.383Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 532.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 359.293 665.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler359.293 356.020Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 309.750Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.244.716 -417.092Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -807.589 -703.640Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 6.052.305 288.842Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-567 8.169Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-567 8.169Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.724.467 133.603Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -20.718 -227.472Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-20.718 -227.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-158.560.890 -7.312.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -126.342.130 -33.981.614İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-126.342.130 -33.981.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -20.049.001 -1.134.429İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.049.001 -1.134.429Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -173.699 65.417Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -14.236.055 28.040.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.236.055 28.040.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 927.937 331.404Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 6.541 -169.723İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.541 -169.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.305.517 -464.062Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.305.517 -464.062Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-134.175.861 -6.811.813Ödenen Faiz-48.403Alınan Faiz10 807.589 703.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -80.111 -458.878Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -2.460.046 -377.045YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.719.857 -267.340Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 239.513 526.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 178.218 341.586Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri178.218 341.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.137.588 -1.135.641Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -1.866.168 -971.971Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -271.420 -163.670FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.986.302 4.492.518Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri63.442.550 4.905.500Kredilerden Nakit Girişleri8 36.163.000 4.905.500İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri27.279.550Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -848.853 -182.106Ödenen Faiz-5.607.395 -230.876YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-80.641.984 -2.767.321Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi61.103NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-80.641.984 -2.706.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 88.480.600 8.462.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.838.616 5.756.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 222.700.467 92.260.894Finansal Yatırımlar7 207.534 446.480Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar207.534 446.480Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar207.534 446.480Ticari Alacaklar10 268.969.525 143.335.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar268.969.525 143.335.766Diğer Alacaklar11 5.952.934 4.931.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.952.934 4.931.478Peşin Ödenmiş Giderler15 267.608 244.015İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler267.608 244.015Diğer Dönen Varlıklar26 245.762 337.544İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar245.762 337.544ARA TOPLAM498.343.830 241.556.177Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 708.908TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR499.052.738 241.556.177DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 25.291.571 6.277.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.291.571 6.277.551Maddi Duran Varlıklar18 5.256.732 4.357.530Tesis, Makine ve Cihazlar2.802.705 2.162.740Taşıtlar691.092 724.214Mobilya ve Demirbaşlar334.201 276.693Özel Maliyetler1.428.734 1.193.883Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.193.990 2.284.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar794.416 731.414Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 794.416 731.414Peşin Ödenmiş Giderler55.268 43.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 55.268 43.796Ertelenmiş Vergi Varlığı35 495.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.563.029 14.171.316TOPLAM VARLIKLAR533.615.767 255.727.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 118.200.384 54.698.959İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar118.200.384 54.698.959Banka Kredileri31.839.000 4.811.779Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar86.361.384 49.887.180Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.199.786 849.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.199.786 849.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.199.786 849.377Ticari Borçlar10 356.811.338 159.593.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar513.699 105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar356.297.639 159.488.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 2.548.299 1.650.794Diğer Borçlar11 104.523 145.320İlişkili Taraflara Diğer Borçlar78.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar104.523 66.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 2.024.060 538.457Kısa Vadeli Karşılıklar1.474.697 140.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar210.754 90.268Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.263.943 50.208ARA TOPLAM482.363.087 217.617.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER482.363.087 217.617.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.366.619 1.647.769Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 297.248 164.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar297.248 164.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü129.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.663.867 1.941.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER484.026.954 219.558.806ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 49.588.813 36.168.687Ödenmiş Sermaye33.800.000 18.467.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-40.696 -60.983Diğer Kazançlar (Kayıplar)-40.696 -60.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 928.858Yabancı Para Çevrim Farkları503.858Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.461.021 1.840.670Yasal Yedekler1.461.021 1.840.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları952.411 10.320.760Net Dönem Karı veya Zararı12.991.077 4.672.057TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.588.813 36.168.687TOPLAM KAYNAKLAR533.615.767 255.727.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler505.737 1.099.854 -1.605.591 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-243.409 -243.409 -243.409Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.551 61.103 85.654 85.654Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -89.385 486.878 425.000 1.840.670 10.320.760 -243.409 31.207.839 31.207.839Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Diğer Düzeltmeler-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440Transferler15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.287 12.991.077 13.011.364 13.011.364Dönem Karı (Zararı)12.991.077 12.991.077 12.991.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.287 20.287 20.287Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009Dönem Sonu Bakiyeler33.800.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 12.991.077 49.588.813 49.588.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24 20.287 24.551 20.287 40.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.009 31.476 26.009 52.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 -5.722 -6.925 -5.722 -11.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.722 -6.925 -5.722 -11.524Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 61.103 -103.427 30.569Yabancı Para Çevrim Farkları0 61.103 -103.427 30.569Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 61.103 -103.427 30.569DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.287 85.654 -83.140 71.425TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.011.364 -157.755 6.647.263 -1.058.105Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.011.364 -157.755 6.647.263 -1.058.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866163BIST