***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 18:45
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 58.349.944 25.786.042 28.973.203 8.480.940
Satışların Maliyeti
28 -10.495.615 -16.798.215 -4.084.472 -3.593.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.854.329 8.987.827 24.888.731 4.887.701
BRÜT KAR (ZARAR)
29 47.854.329 8.987.827 24.888.731 4.887.701
Genel Yönetim Giderleri
29 -21.338.313 -8.601.716 -10.485.041 -5.481.525
Pazarlama Giderleri
29 -6.797.026 -1.385.974 -3.274.779 -757.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.325.955 4.898.649 1.907.643 2.199.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.863.162 -4.495.046 -1.948.871 -2.259.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.181.783 -596.260 11.087.683 -1.410.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 20.718 227.472 227.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -532.029 -532.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.670.472 -368.788 10.555.654 -1.183.190
Finansman Gelirleri
32 3.291.091 993.144 -517.904 453.631
Finansman Giderleri
33 -6.246.019 -734.162 -1.444.659 -494.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.715.544 -109.806 8.593.091 -1.223.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.724.467 -133.603 -1.862.688 94.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.945.649 -382.174 -2.044.999 -6.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 221.182 248.571 182.311 100.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38440000 -0,01320000 0,19910000 -0,06120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.908.429 -6.992.499
Dönem Karı (Zararı)
12.991.077 -243.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.991.077 -243.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.393.952 743.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.424.563 563.353
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
662.198 17.383
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 130.169 17.383
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 532.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 359.293 665.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
359.293 356.020
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 309.750
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.244.716 -417.092
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -807.589 -703.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 6.052.305 288.842
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-567 8.169
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-567 8.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.724.467 133.603
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -20.718 -227.472
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-20.718 -227.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.560.890 -7.312.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -126.342.130 -33.981.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.342.130 -33.981.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.049.001 -1.134.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.049.001 -1.134.429
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -173.699 65.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.236.055 28.040.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.236.055 28.040.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 927.937 331.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.541 -169.723
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.541 -169.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.305.517 -464.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.305.517 -464.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-134.175.861 -6.811.813
Ödenen Faiz
-48.403
Alınan Faiz
10 807.589 703.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -80.111 -458.878
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.460.046 -377.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.719.857 -267.340
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 239.513 526.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 178.218 341.586
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.218 341.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.137.588 -1.135.641
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -1.866.168 -971.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -271.420 -163.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.986.302 4.492.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.442.550 4.905.500
Kredilerden Nakit Girişleri
8 36.163.000 4.905.500
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
27.279.550
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -848.853 -182.106
Ödenen Faiz
-5.607.395 -230.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.641.984 -2.767.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
61.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.641.984 -2.706.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 88.480.600 8.462.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.838.616 5.756.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 222.700.467 92.260.894
Finansal Yatırımlar
7 207.534 446.480
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
207.534 446.480
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
207.534 446.480
Ticari Alacaklar
10 268.969.525 143.335.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
268.969.525 143.335.766
Diğer Alacaklar
11 5.952.934 4.931.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.952.934 4.931.478
Peşin Ödenmiş Giderler
15 267.608 244.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
267.608 244.015
Diğer Dönen Varlıklar
26 245.762 337.544
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
245.762 337.544
ARA TOPLAM
498.343.830 241.556.177
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 708.908
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
499.052.738 241.556.177
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 25.291.571 6.277.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.291.571 6.277.551
Maddi Duran Varlıklar
18 5.256.732 4.357.530
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.802.705 2.162.740
Taşıtlar
691.092 724.214
Mobilya ve Demirbaşlar
334.201 276.693
Özel Maliyetler
1.428.734 1.193.883
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.193.990 2.284.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
794.416 731.414
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 794.416 731.414
Peşin Ödenmiş Giderler
55.268 43.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 55.268 43.796
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 495.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.563.029 14.171.316
TOPLAM VARLIKLAR
533.615.767 255.727.493
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 118.200.384 54.698.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
118.200.384 54.698.959
Banka Kredileri
31.839.000 4.811.779
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.361.384 49.887.180
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.199.786 849.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.199.786 849.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.199.786 849.377
Ticari Borçlar
10 356.811.338 159.593.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
513.699 105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
356.297.639 159.488.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.548.299 1.650.794
Diğer Borçlar
11 104.523 145.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
104.523 66.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.024.060 538.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.474.697 140.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
210.754 90.268
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.263.943 50.208
ARA TOPLAM
482.363.087 217.617.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.363.087 217.617.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.366.619 1.647.769
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 297.248 164.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
297.248 164.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
129.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.663.867 1.941.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
484.026.954 219.558.806
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 49.588.813 36.168.687
Ödenmiş Sermaye
33.800.000 18.467.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.696 -60.983
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-40.696 -60.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 928.858
Yabancı Para Çevrim Farkları
503.858
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.461.021 1.840.670
Yasal Yedekler
1.461.021 1.840.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
952.411 10.320.760
Net Dönem Karı veya Zararı
12.991.077 4.672.057
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.588.813 36.168.687
TOPLAM KAYNAKLAR
533.615.767 255.727.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
505.737 1.099.854 -1.605.591 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-243.409 -243.409 -243.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.551 61.103 85.654 85.654
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -89.385 486.878 425.000 1.840.670 10.320.760 -243.409 31.207.839 31.207.839
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Diğer Düzeltmeler
-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440
Transferler
15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.287 12.991.077 13.011.364 13.011.364
Dönem Karı (Zararı)
12.991.077 12.991.077 12.991.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.287 20.287 20.287
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009
Dönem Sonu Bakiyeler
33.800.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 12.991.077 49.588.813 49.588.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 12.991.077 -243.409 6.730.403 -1.129.530
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 20.287 24.551 20.287 40.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.009 31.476 26.009 52.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -5.722 -6.925 -5.722 -11.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.722 -6.925 -5.722 -11.524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 61.103 -103.427 30.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 61.103 -103.427 30.569
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 61.103 -103.427 30.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.287 85.654 -83.140 71.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.011.364 -157.755 6.647.263 -1.058.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.011.364 -157.755 6.647.263 -1.058.105
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866163
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