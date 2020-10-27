***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.703.520.723 46.274.226 1.645.170.779 20.488.184Satışların Maliyeti28 -1.611.468.782 -23.997.919 -1.600.973.167 -7.199.704TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.051.941 22.276.307 44.197.612 13.288.480BRÜT KAR (ZARAR)92.051.941 22.276.307 44.197.612 13.288.480Genel Yönetim Giderleri29 -37.492.723 -15.387.754 -16.154.410 -6.786.038Pazarlama Giderleri29 -11.106.404 -2.562.066 -4.309.378 -1.176.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.833.162 6.987.393 2.507.207 2.088.744Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -5.341.812 -7.206.557 -1.478.650 -2.711.511ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.944.164 4.107.323 24.762.381 4.703.583Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 215.607 227.472 194.889Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -504.459 27.570FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.655.312 4.334.795 24.984.840 4.703.583Finansman Gelirleri33 4.759.435 1.554.373 1.468.344 561.229Finansman Giderleri33 -9.902.327 -1.964.947 -3.656.308 -1.230.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.512.420 3.924.221 22.796.876 4.034.027Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.740.948 -963.945 -5.016.481 -830.342Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.388.725 -1.087.429 -4.443.076 -705.255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -352.223 123.484 -573.405 -125.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685DÖNEM KARI (ZARARI)30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,91040000 0,16030000 0,52600000 0,17350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.628.327 -24.979.465Dönem Karı (Zararı)30.771.472 2.960.276Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.771.472 2.960.276Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.152.787 2.238.959Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 2.228.019 1.035.540Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler130.169 -150.117Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 130.169 -150.117Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler488.940 305.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 488.940 305.540Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.364.174 308.452Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.342.189 -887.460Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 9.706.363 1.198.206Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler en Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgi 32 -215.607 -227.472İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler504.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-156.256.190 -29.332.968Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -313.696.054 -59.150.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-313.696.054 -59.150.449Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -17.062.427 -4.411.158İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.062.427 -4.411.158Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -339.983 60.953Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 170.925.520 33.719.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)554.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)170.371.364 33.719.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 2.564.841 753.124Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 8.216 -273.910İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)86.787 -273.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 1.343.697 -30.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.343.697 -30.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-105.331.931 -24.133.733Ödenen Faiz10 -772.436Alınan Faiz10 1.342.189 887.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -109.373 -575.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -4.529.212 -385.400YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.802.156 -1.705.887İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri736.478Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -1.773.661 502.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 564.357 341.586Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri564.357 341.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.329.330 -2.550.188Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -4.057.910 -2.386.715Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -271.420 -163.473FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.996.944 25.809.114Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri18.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri111.794.950 26.609.847Kredilerden Nakit Girişleri8 70.415.300 7.447.282İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri41.379.650 19.162.565Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.323.498 -374.963Ödenen Faiz-8.474.508 -425.770YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.566.461 -876.238Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-23.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.566.461 -899.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.614.752 8.462.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.181.213 7.563.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 289.969.462 92.260.894Finansal Yatırımlar2.308.456 446.480Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7 2.308.456 446.480Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar2.308.456 446.480Ticari Alacaklar10 666.539 337.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar666.539 337.544ARA TOPLAM755.034.866 241.556.177TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR755.034.866 241.556.177DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 22.954.300 6.277.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.954.300 6.277.551Maddi Duran Varlıklar18 6.810.530 4.357.530Tesis, Makine ve Cihazlar3.412.078 2.162.740Taşıtlar1.352.367 724.214Mobilya ve Demirbaşlar524.603 276.693Özel Maliyetler1.521.482 1.193.883Kullanım Hakkı Varlıkları2.077.991 2.284.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 774.493 731.414Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar774.493 731.414Peşin Ödenmiş Giderler15 25.831 43.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.831 43.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.119.175 14.171.316TOPLAM VARLIKLAR788.154.041 255.727.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 167.145.662 54.698.959İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar849.377Ticari Borçlar10 522.033.463 159.593.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar659.267 105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar521.374.196 159.488.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 4.185.203 1.650.794Diğer Borçlar11 106.198 145.320İlişkili Taraflara Diğer Borçlar106.198 78.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar66.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 4.397.970 538.457Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.977.677 140.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 254.777 90.268Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.722.900 50.208ARA TOPLAM701.191.798 217.617.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER701.191.798 217.617.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.161.042 1.647.769İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.161.042 1.647.769Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.161.042 1.647.769Uzun Vadeli Karşılıklar22 353.610 164.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 353.610 164.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 78.383 129.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.593.035 1.941.530TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER702.784.833 219.558.806ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 85.369.208 36.168.687Ödenmiş Sermaye33.800.000 18.467.325Sermaye Avansı18.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-40.696 -60.983Diğer Kazançlar (Kayıplar)-40.696 -60.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 928.858Yabancı Para Çevrim Farkları503.858Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.461.021 1.840.670Yasal Yedekler1.461.021 1.840.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları952.411 10.320.760Net Dönem Karı veya Zararı30.771.472 4.672.057TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.369.208 36.168.687TOPLAM KAYNAKLAR788.154.041 255.727.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 505.737 1.099.854 -1.605.591 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)27 2.960.276 2.960.276 2.960.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)80.599 -23.402 57.197 57.197Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -33.337 402.373 425.000 1.840.670 10.320.760 2.960.276 34.383.067 34.383.067Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Diğer Düzeltmeler-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440Transferler15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)30.771.472 30.771.472 30.771.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.287 20.287 20.287Sermaye Arttırımı18.000.000 18.000.000 18.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009Dönem Sonu Bakiyeler27 33.800.000 18.000.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 30.771.472 85.369.208 85.369.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.287 80.599 56.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 26.009 103.332 71.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.722 -22.733 -15.808Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -5.722 -22.733 0 -23.402 -84.505Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 -23.402 -84.505DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.287 57.197 -28.457TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.791.759 3.017.473 17.780.395 3.175.228Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.791.759 3.017.473 17.780.395 3.175.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884426BIST