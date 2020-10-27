***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 18:17
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.703.520.723 46.274.226 1.645.170.779 20.488.184
Satışların Maliyeti
28 -1.611.468.782 -23.997.919 -1.600.973.167 -7.199.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.051.941 22.276.307 44.197.612 13.288.480
BRÜT KAR (ZARAR)
92.051.941 22.276.307 44.197.612 13.288.480
Genel Yönetim Giderleri
29 -37.492.723 -15.387.754 -16.154.410 -6.786.038
Pazarlama Giderleri
29 -11.106.404 -2.562.066 -4.309.378 -1.176.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.833.162 6.987.393 2.507.207 2.088.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.341.812 -7.206.557 -1.478.650 -2.711.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.944.164 4.107.323 24.762.381 4.703.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 215.607 227.472 194.889
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -504.459 27.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.655.312 4.334.795 24.984.840 4.703.583
Finansman Gelirleri
33 4.759.435 1.554.373 1.468.344 561.229
Finansman Giderleri
33 -9.902.327 -1.964.947 -3.656.308 -1.230.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.512.420 3.924.221 22.796.876 4.034.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.740.948 -963.945 -5.016.481 -830.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.388.725 -1.087.429 -4.443.076 -705.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -352.223 123.484 -573.405 -125.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,91040000 0,16030000 0,52600000 0,17350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.628.327 -24.979.465
Dönem Karı (Zararı)
30.771.472 2.960.276
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.771.472 2.960.276
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.152.787 2.238.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.228.019 1.035.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.169 -150.117
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 130.169 -150.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
488.940 305.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 488.940 305.540
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.364.174 308.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.342.189 -887.460
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 9.706.363 1.198.206
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler en Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgi 32 -215.607 -227.472
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
504.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-156.256.190 -29.332.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -313.696.054 -59.150.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-313.696.054 -59.150.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.062.427 -4.411.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.062.427 -4.411.158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -339.983 60.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 170.925.520 33.719.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
554.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
170.371.364 33.719.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.564.841 753.124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.216 -273.910
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
86.787 -273.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.343.697 -30.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.343.697 -30.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.331.931 -24.133.733
Ödenen Faiz
10 -772.436
Alınan Faiz
10 1.342.189 887.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -109.373 -575.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -4.529.212 -385.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.802.156 -1.705.887
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
736.478
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -1.773.661 502.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 564.357 341.586
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.357 341.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.329.330 -2.550.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -4.057.910 -2.386.715
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -271.420 -163.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.996.944 25.809.114
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
18.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.794.950 26.609.847
Kredilerden Nakit Girişleri
8 70.415.300 7.447.282
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
41.379.650 19.162.565
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.323.498 -374.963
Ödenen Faiz
-8.474.508 -425.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.566.461 -876.238
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-23.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.566.461 -899.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.614.752 8.462.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.181.213 7.563.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 289.969.462 92.260.894
Finansal Yatırımlar
2.308.456 446.480
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 2.308.456 446.480
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
2.308.456 446.480
Ticari Alacaklar
10 666.539 337.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
666.539 337.544
ARA TOPLAM
755.034.866 241.556.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
755.034.866 241.556.177
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 22.954.300 6.277.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.954.300 6.277.551
Maddi Duran Varlıklar
18 6.810.530 4.357.530
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.412.078 2.162.740
Taşıtlar
1.352.367 724.214
Mobilya ve Demirbaşlar
524.603 276.693
Özel Maliyetler
1.521.482 1.193.883
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.077.991 2.284.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 774.493 731.414
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
774.493 731.414
Peşin Ödenmiş Giderler
15 25.831 43.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.831 43.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.119.175 14.171.316
TOPLAM VARLIKLAR
788.154.041 255.727.493
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 167.145.662 54.698.959
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
849.377
Ticari Borçlar
10 522.033.463 159.593.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
659.267 105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
521.374.196 159.488.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 4.185.203 1.650.794
Diğer Borçlar
11 106.198 145.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
106.198 78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
66.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.397.970 538.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.977.677 140.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 254.777 90.268
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.722.900 50.208
ARA TOPLAM
701.191.798 217.617.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
701.191.798 217.617.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.161.042 1.647.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.161.042 1.647.769
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.161.042 1.647.769
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 353.610 164.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 353.610 164.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 78.383 129.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.593.035 1.941.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
702.784.833 219.558.806
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 85.369.208 36.168.687
Ödenmiş Sermaye
33.800.000 18.467.325
Sermaye Avansı
18.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.696 -60.983
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-40.696 -60.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 928.858
Yabancı Para Çevrim Farkları
503.858
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.461.021 1.840.670
Yasal Yedekler
1.461.021 1.840.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
952.411 10.320.760
Net Dönem Karı veya Zararı
30.771.472 4.672.057
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.369.208 36.168.687
TOPLAM KAYNAKLAR
788.154.041 255.727.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 505.737 1.099.854 -1.605.591 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
27 2.960.276 2.960.276 2.960.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
80.599 -23.402 57.197 57.197
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -33.337 402.373 425.000 1.840.670 10.320.760 2.960.276 34.383.067 34.383.067
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Diğer Düzeltmeler
-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440
Transferler
15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
30.771.472 30.771.472 30.771.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.287 20.287 20.287
Sermaye Arttırımı
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009
Dönem Sonu Bakiyeler
27 33.800.000 18.000.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 30.771.472 85.369.208 85.369.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 30.771.472 2.960.276 17.780.395 3.203.685
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.287 80.599 56.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 26.009 103.332 71.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.722 -22.733 -15.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.722 -22.733 0 -23.402 -84.505
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 -23.402 -84.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.287 57.197 -28.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.791.759 3.017.473 17.780.395 3.175.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.791.759 3.017.473 17.780.395 3.175.228
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884426
BIST